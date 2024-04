Gerard Depardieu zatrzymany przez policję za napaść na tle seksualnym

Wobec Depardieu pojawiły się kolejne oskarżenia - lokalne media podają, że mężczyzna został zatrzymany przez policję w poniedziałek rano i trafił na komisariat, gdzie miał zostać przesłuchany w sprawie zeznań dwóch kobiet. Jedna z nich, 53-letnia Amelie, oskarżyła go o molestowanie seksualne na planie filmu "Les Volets Verts" we wrześniu 2021 r. Zeznała, że aktor miał dotykać jej miejsc intymnych i wypowiadać się w stosunku do niej w sposób wulgarny. Druga kobieta miała natomiast napastowana przez Depardiu w 2014 r. podczas zdjęć do filmu "Czarodziej i syjamczyk". 24-letnia wówczas asystentka produkcji miała być przez aktora molestowana.