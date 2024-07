"Gladiator 2" dostał pierwszy zwiastun. Szykuje się największe widowisko roku?

Po sukcesach "Gwiezdnych wojen: Przebudzenia mocy" czy "Jurassic World" Hollywood oszalało na punkcie odświeżania wysłużonych serii. Niedługo potem opłacalne okazało się również odkurzanie pokrytych kurzem hitów sprzed wielu dekad. "Top Gun: Maverick" z łopotem skrzydeł wzniósł się bowiem na 12. miejsce listy największych kinowych hitów wszech czasów. Fala nostalgii zalała więc Fabrykę Snów, którą teraz wzmocni sequel "Gladiatora".



Oczywiście, "Gladiator 2" to sequel, o który nikt się nie prosił. Jako samodzielny film pierwsza część wciąż przecież sprawdza się doskonale. Mimo to Hollywood uznało, że warto coś w temacie dopowiedzieć. Jeszcze więc w tym roku Ridley Scott ponownie zabierze nas do starożytności. Akcja nadchodzącej produkcji rozgrywa się jakieś dwie dekady po wydarzeniach przedstawionych w pierwowzorze. Znany nam z oryginału Lucius jest już dorosłym mężczyzną. Jako młody chłopak został jednak przeniesiony do Afryki Północnej, gdzie żyje sobie teraz spokojnie wraz z żoną i dzieckiem. Sprzeciwiając się bezlitosnemu najazdowi Imperium Rzymskiego na Numidię rzuci jednak wyzwanie bezwzględnemu generałowi Acaciusowi.