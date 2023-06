Paul McCartney pracuje nad ostatnim kawałkiem The Beatles. Usłyszymy na nim Johna Lennona

W wywiadzie dla BBC Paul McCartney wspomniał, że w ostatniej piosence Beatlesów fani będą mogli usłyszeć głos Johna Lennona. Artysta nie zdradził, w jakim kawałku, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to utwór "Now and Then" z 1978 roku, nagrany przez Lennona na krótko przed śmiercią. Tytuł ten znajdował się na kasecie zatytułowanej "Dla Paula", którą McCartney otrzymał rok wcześniej od Yoko Ono. Głos muzyka został wydobyty przy pomocy sztucznej inteligencji ze starego demo artysty.