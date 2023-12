Reżyser nowej "Godzilli" chciałby zrobić sequel. I oby mu się udało

"Godzilla Minus One" nie jest zwykłym filmem o Godzilli. To nie amerykańskie MonsterVerse, gdzie jak nie ma naparzających się potworów, to nic nie ma. To przede wszystkim angażująca ludzka opowieść. Fabuła skupia się na losach pilota kamikaze Koichi Shikishimy i poznanej przez niego przypadkiem Noriko Oishi, którzy próbują ułożyć sobie życie w zniszczonej wojną Japonii. Niestety, na drodze do szczęścia staje im tytułowe kaiju.



Zakończenie pozostawia widza z nieznośnym cliffhangerem. Godzillę udaje się co prawda zabić, ale ostatnie ujęcie pokazuje, że nie do końca. Co więcej, głównych bohaterów spotyka happy end, ale atomowy wyziew potwora mógł u Noriko wywołać choroby popromienne. Opowieść ewidentnie można więc dalej eksplorować.



