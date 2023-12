Ryk Godzilli wzywa was do kin. Będzie więcej seansów japońskiego filmu

W sam premierowy weekend "Godzilla Minus One" zarobiła w Stanach Zjednoczonych 14,36 mln dolarów. Czyni to film największym japońskim hitem w USA wszech czasów - wcześniej rekord (14,1 mln) należał do "The Adventures of Milo and Otis" z 1989 roku(!). Do teraz produkcja na całym świecie zgarnęła już ponad 42 mln. W związku z tym stojąca za tytułem wytwórnia Toho zdecydowała się poszerzyć dystrybucję. Nie tylko w USA, ale również na innych rynkach. W tym w Polsce.