Nowy serial HBO ma opowiedzieć o najważniejszym wydarzeniu z „Gry o tron”. Trwają już prace

Podczas gdy „Ród Smoka” pokazuje brutalną wojnę domową między Targaryenami, przygotowywana właśnie produkcja ma zerknąć jeszcze w przeszłość i przedstawić moment, gdy władający smokami ród dopiero podbijał Westeros. To opowieść o Aegonie (spoiler!) Zdobywcy i jego dwóch siostrach Rhaenys i Visenyi. To opowieść o zderzeniu cywilizacji, brutalnej wojnie no i o smokach, bo to one sprawiły, że podbój prawie całych 7 Królestw zajął zaledwie 2 lata. Prawie, piaskowe królestwo Dorne broniło się znacznie, znacznie dłużej.



The Hollywood Reporter donosi, ze jedno ze źródeł opisuje projekt, jako powrót do źródła, co może oznaczać zarówno intensywną pracę nad przywróceniem na ekrany klimatu pierwszego serialu, jak i sam fakt, że rzeczywiście wreszcie zobaczymy, skąd wzięli się Targaryenowie.