Twórcy "Gry o tron" mówią, że chcieliby zmienić jedną rzecz w serialu. Niestety nie to, co myślicie

Choć „Gra o tron” to serial przełomowy, przez większość czasu naprawdę udany i dobrze adaptujący oryginalne wątki, a także przyciągający niegdyś przed ekrany miliony widzów na całym świecie, trudno się nie zgodzić, że 8., finałowy sezon to fatalne zamknięcie tej sagi.



Przypomnę, że po wyemitowanym 5 lat temu zakończeniu fani zgodnie szaleli z wściekłości. Doszło do tego, że w 2019 roku David Benioff i D.B. Weiss odwołali planowaną wizytę na Comic-Conie, a ponad milion osób podpisało petycję z prośbą, by 8. odsłona została nakręcona ponownie, ale z kompetentną ekipą za sterami. Auć.



