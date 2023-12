Henry Cavill nie dostał wymarzonej roli w "Rodzie smoka". Wciąż może dostać lepszą

"Gra o tron" jest obecnie flagowym serialem HBO, którego uniwersum stacja pragnie prężnie rozwijać. Z kilku spin-offów co prawda zrezygnowała, ale parę wciąż rozwija. Jednym z nich jest opowieść o Aegonie Zdobywcy, znanym też jako Aegon Smok. Był to pierwszy władca Siedmiu Królestw i król na Żelaznym Tronie. To on też założył panującą niemal 300 lat dynastię Targaryenów. I to właśnie w jego roli fani chętnie zobaczyliby Henry'ego Cavilla.



