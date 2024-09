"Gra z cieniem" dopiero się rozkręca. Nowy serial TVP jeszcze może wgnieść was w fotel

Pierwszy odcinek "Gry z cieniem" ma wstęp i zakończenie. Tyle w nim dobrego, bo wszystko pomiędzy jest jak w tych polskich filmach, z których inżynier Mamoń z kultowego "Rejsu" po prostu wychodzi. Nic się nie dzieje. Jest to o tyle dziwne, że te środkowe sekwencje powinny być wizytówką serialu. W końcu odpowiada za niego Kinga Dębska. Od początku kariery reżyserskiej interesują ją przecież relacje międzyludzkie, małe dramaty, nieraz podszyte humorem. Ich przedstawianie opanowała do perfekcji, a na nich właśnie skupia się ta najsłabsza część premierowego epizodu produkcji TVP.



Dębska przedstawia nam historię Heleny Bielawskiej. Poznajemy ją jako młodą, obiecującą lekarkę z Łodzi na początku lat 50. Ordynatorka szpitala zamierza wysłać ją na prestiżowy staż do Leningradu. Ale ona się zastanawia, kto przez nadchodzący rok zajmie się jej kilkuletnim synem. Swą pomoc oferuje oczywiście matka, z którą mieszkają we trójkę w przestronnym mieszkaniu dzielonym jeszcze z inną rodziną. Scenarzyści Anna i Maciej Świerkocki rozpisują swoją opowieść na kolejne niewiele wnoszące dialogi, chcąc przedstawić główną bohaterkę jako osobę w trudnej sytuacji, ale z twardym kręgosłupem moralnym. Dlatego nie przystaje ona na prośbę umierającej i wysoko postawionej towarzyszki, choć ta w zamian za dostarczenie listu do Warszawy oferuje jej sporą sumę pieniędzy.