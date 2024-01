Zatoniecie w nowym serialu wojennym od TVP. Ta produkcja nie traktuje widzów jak półgłówków

Ok, zdarzają się dialogi wyjęte z najgorszych tradycji polskiej szkoły kina historycznego, ale jednak Rogalski potrafi sprawić, żeby uszy od nich nie bolały. To nie jest bowiem serial, który ma na siłę wpajać widzom patriotyczne wartości. On rozkochany jest w szarościach. W końcu nie dość, że Franz okazuje się dumnym Niemcem, to jeszcze napędza go amfetamina. Pewnego dnia odkrywa prawdę na temat swojej tożsamości, przez co wali się cały jego świat. Polskie korzenie są dla niego niczym plama na honorze.



Główny bohater przechodzi tę samą ścieżkę, co Jan Bitner w niedawnym "Doppelgangerze. Sobowtórze". Tylko zmierza w przeciwnym kierunku - od niemieckości do polskości. Randka z dawno zapomnianą znajomą, zmusza go bowiem do poszukiwań informacji o swoim ojcu. Idący za tym szantaż ze strony alianckich szpiegów sprowadza go natomiast na właściwą stronę historii. Musi zdobyć dla nich tajne dokumenty z biurka swojego przełożonego z Abwerhy, który nie pała do niego największą sympatią. Atmosfera zagęszcza się więc, a Franzem zaczynają targać coraz większe wątpliwości.