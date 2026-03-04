REKLAMA
Wybitny reżyser chwali nowe science fiction. Projekt Hail Mary rzucił go na kolana

"Projekt Hail Mary" pojawi się dopiero za jakiś czas, ale już zbiera pozytywne opinie. Do grona fanów nowego science fiction właśnie dołączył wybitny reżyser. Guillermo del Toro nazywa go emocjonującym i pięknym.

Rafał Christ
projekt hail mary science fiction opinie guillermo del toro
"Projekt Hail Mary" to na ten moment najbardziej wyczekiwany film 2026 roku. Na pewno wśród fanów science fiction. W końcu mówimy o adaptacji prozy Andy'ego Weira - autora "Marsjanina". Na warsztat wzięli ją Phil Lord i Christopher Miller. Z Ryanem Goslingiem na pokładzie przedstawiają opowieść o astronaucie, który próbuje uratować Ziemię przed zagładą. W przestrzeni kosmicznej jest jednak zdany sam na siebie. Tak jakby.

Choć "Projekt Hail Mary" dopiero zmierza na wielkie ekrany, grupa szczęśliwców miała już okazję go obejrzeć. Pierwsi widzowie wprost się nim zachwycili. Ba! Krytycy mówią wręcz o arcydziele science fiction. Teraz ich opinie potwierdza posiadający trzy Oscary na koncie twórca "Kształtu wody". Produkcja rzuciła Guillermo del Toro na kolana.

Projekt Hail Mary - Guillermo del Toro o nowym science fiction

Guillermo del Toro tak pokochał "Proejkt Hail Mary", że zaraz po seansie postanowił podzielić się swoją miłością z obserwatorami w mediach społecznościowych. Na X (dawny Twitter) zaczął pisać peany pochwalne na temat nowego science fiction.

Kocham ten film! Jest emocjonujący i piękny - z fantastycznymi występami i niesamowitą kontrolą reżyserską

- napisał Guillermo del Toro na X.

Ale to był dopiero początek. Niedługo po powyższym wpisie zaczął wychwalać to, jak "Projekt Hail Mary" wygląda. Zachwyciły go scenografie i praktyczne efekty specjalne i kukiełki. Wygląd produkcji uznaje za inspirację i cel; aspirację i zobowiązanie.

Hype train na "Projekt Hail Mary" już od dłuższego czasu pędzi pełną parą. I jakimś cudem właśnie przyśpieszył. Czy słusznie, przekonamy się już niedługo. Nowe science fiction zadebiutuje już 20 marca w kinach. Zapowiada się prawdziwy wbijający w ziemię hit.

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

04.03.2026 10:58
Tagi: Co obejrzeć?Guillermo del ToroScience fiction
