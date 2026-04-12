Stary Voldemort wybrał nowego Voldemorta. Nie jesteście na to gotowi

Serial "Harry Potter" zaczyna nabierać kształtów. Niedawno pojawiła się pierwsza zapowiedź 1. sezonu, a także odcinek specjalny, który zabrał widzów za kulisy produkcji. Na ekranie mieliśmy zatem okazję zobaczyć już sporą część obsady "Harry'ego Pottera", a przynajmniej jej kluczowych członków. Oprócz golden trio, czyli Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabelli Stanton (Hermiona Granger) i Alastaira Stouta (Ron Weasley), byli to John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid) czy Lox Pratt (Draco Malfoy).

Teraz, już po ogłoszeniu odtówrców pierwszo- i drugoplanowych bohaterów wciąż trwają spekulacje na temat roli Lorda Voldemorta. W związku z tym, że nie został on jeszcze ogłoszony, internauci zastanawiają się, jaki aktor przejmie pałeczkę po Ralphie Fiennesie, oryginalnym Czarnym Panu. Tak się składa, że na ten temat wypowiedział się sam Fiennes, który ujawnił, kogo najchętniej zobaczyłby w tej roli.

REKLAMA

Ralph Fiennes ujawnił, kogo zobaczyłby w roli Lorda Voldemorta. Idealną kandydatką byłaby Tilda Swinton

Fiennes jakiś czas temu wystąpił w programie BBC "The Claudia Winkleman Show", gdzie został zapytany o to, kto powinien zagrać Lorda Voldemorta. Fiennes przyznał wówczas, że on sam chciał powtórzyć tę rolę, jednak ostatecznie nikt już później nie odezwał się do niego w tej sprawie:

Pamiętam, jak ktoś zapytał mnie: "Czy chciałbyś powtórzyć tę rolę?". To było kilka lat temu. Odpowiedziałem: "Tak, chętnie", ale nic się nie wydarzyło i myślę, że ten statek odpłynął.

I dodał:

Powiem ci, Tilda Swinton była gdzieś wymieniana jako kandydatka i myślę, że byłaby niesamowita.

Rzeczywiście, nazwisko Swinton kilkukrotnie pojawiało się w puli potencjalnych odtwórców Voldemorta, lecz aktorka nie wybiła się tak jak inni kandydaci. Wielkim faworytem był Cillian Murphy, który ostatnio jednak twardo zaprzeczył, jakoby to on został wybrany do tej roli.

Wcześniej spekulowano, że w mrocznego czarodzieja może wcielić się Paul Bettany - aktor jest najbardziej znany z takich produkcji jak "WandaVision", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Czas Ultrona" czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", gdzie odegrał rolę Visiona. Biorąc pod uwagę jego aparycję, byłby to trafny wybór do roli Voldemorta.

W puli znalazły się również takie nazwiska jak Jamie Campbell Bower, który ostatnio wcielił się w Vecnę w "Stranger Things", a także Matt Smith, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch i Bill Skarsgård. We wszystkich tych przypadkach prawdopodobnie wzięto pod uwagę to, że wszyscy aktorzy mają wyjątkowe umiejętności, jeśli chodzi o wcielanie się w czarne charaktery.

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 12.04.2026 11:02

