Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety

Trwa produkcja 1. sezonu serialu "Harry Potter" od HBO. Choć do tej pory na temat bardziej dokładnej daty premiery można było jedynie spekulować, to już pojawiły się pierwsze konkrety. Oznacza to, że przybliżony termin debiutu jest już znany.

Anna Bortniak
harry potter serial jest przyblizona hbo max
W kwietniu 2023 roku pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów serii "Harry Potter" - okazało się, że studio Warner Bros. planuje opowiedzieć historię z filmów na nowo, lecz tym razem w formie serialu osadzonego w magicznym uniwersum. Prawie rok później ogłoszono, że 1. sezon produkcji zadebiutuje w 2026 roku. Wstępna data premiery została jednak zbyt optymistyczne wyznaczona - Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max podkreślił, że zanim widzowie zobaczą pierwszy odcinek, minie jeszcze jakiś czas. Wspominał wówczas o tym, że premiera szykowana jest na 2027 rok.

Harry Potter - kiedy premiera serialu? Jest przybliżona data

Bloys rzeczywiście wspominał o 2027 roku, jednak w tamtym momencie serial był na bardzo wczesnym etapie realizacji pod względem pisania scenariusza i kompletowania obsady. Teraz dyrektor HBO potwierdził wcześniejsze spekulacje, ale ma już więcej konkretów:

Mówiliśmy o 2027 roku. Powiedziałbym, żeby zawęzić to do pewnego stopnia, na początek 2027 roku. A teraz zapytacie, czy to oznacza, że ​​nie jesteśmy gotowi na styczeń, luty, marzec, kwiecień. Powiedziałbym, że na początek 2027 roku

- powiedział Bloys dla Deadline.

Od premiery serialu "Harry Potter" dzieli nas zatem około rok. Na 2. sezon prawdopodobnie nie trzeba będzie czekać aż tak długo - HBO rozważa bowiem nakręcenie dwóch pierwszych sezonów jeden po drugim. Nie jest to przypadek, a część planu - w związku z tym, że członkowie obsady w wieku 11-13 lat mogą szybko wyrosnąć (dosłownie) ze swoich ról, marka planuje zrealizować zdjęcia do dwóch pierwszych sezonów w niewielkich odstępach czasowych.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się przynajmniej z 7 sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych 7 tomów cyklu książek. W rolach głównych zostali obsadzeni: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) i Alastair Stout (Ron Weasley).

W obsadzie znaleźli się również:

  • Dominic McLaughlin - Harry Potter
  • Arabella Stanton - Hermiona Granger
  • Alastair Stout - Ron Weasley
  • John Lithgow - Albus Dumbledore
  • Janet McTeer - Minerwa McGonagall
  • Paapa Essiedu - Severus Snape
  • Nick Frost - Rubeus Hagrid
  • Luke Thallon - Profesor Quirell
  • Paul Whitehouse - Argus Filch
  • Bertie Carvel - Korneliusz Knot
  • Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
  • Lox Pratt - Draco Malfoy
  • Daniel Rigby - Vernon Dursley
  • Bel Powley - Petunia Dursley
  • Katherine Parkinson - Molly Weasley
  • Sienna Moosah - Lavender Brown
  • Alessia Leoni - Parvati Patil
  • Leo Earley - Seamus Finnegan
  • Anton Lesser - Garrick Ollivander
  • Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
  • Louise Breasley - Rolanda Hooch
  • Amos Kitson - Dudley Dursley
  • Tristan Harland - Fred Weasley
  • Gabriel Harland - George Weasley
  • Ruari Spooner - Percy Weasley
  • Gracie Cochrane - Ginny Weasley
  • Leigh Gill - goblin bankier
  • Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
  • Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
  • Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
  • Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
  • Finn Stephens - Vincent Crabbe
  • William Nash - Gregory Goyle
01.02.2026 12:12
