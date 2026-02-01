Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety

Ładowanie...

W kwietniu 2023 roku pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów serii "Harry Potter" - okazało się, że studio Warner Bros. planuje opowiedzieć historię z filmów na nowo, lecz tym razem w formie serialu osadzonego w magicznym uniwersum. Prawie rok później ogłoszono, że 1. sezon produkcji zadebiutuje w 2026 roku. Wstępna data premiery została jednak zbyt optymistyczne wyznaczona - Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max podkreślił, że zanim widzowie zobaczą pierwszy odcinek, minie jeszcze jakiś czas. Wspominał wówczas o tym, że premiera szykowana jest na 2027 rok.

Harry Potter - kiedy premiera serialu? Jest przybliżona data

Bloys rzeczywiście wspominał o 2027 roku, jednak w tamtym momencie serial był na bardzo wczesnym etapie realizacji pod względem pisania scenariusza i kompletowania obsady. Teraz dyrektor HBO potwierdził wcześniejsze spekulacje, ale ma już więcej konkretów:

Mówiliśmy o 2027 roku. Powiedziałbym, żeby zawęzić to do pewnego stopnia, na początek 2027 roku. A teraz zapytacie, czy to oznacza, że ​​nie jesteśmy gotowi na styczeń, luty, marzec, kwiecień. Powiedziałbym, że na początek 2027 roku - powiedział Bloys dla Deadline.

Od premiery serialu "Harry Potter" dzieli nas zatem około rok. Na 2. sezon prawdopodobnie nie trzeba będzie czekać aż tak długo - HBO rozważa bowiem nakręcenie dwóch pierwszych sezonów jeden po drugim. Nie jest to przypadek, a część planu - w związku z tym, że członkowie obsady w wieku 11-13 lat mogą szybko wyrosnąć (dosłownie) ze swoich ról, marka planuje zrealizować zdjęcia do dwóch pierwszych sezonów w niewielkich odstępach czasowych.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się przynajmniej z 7 sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych 7 tomów cyklu książek. W rolach głównych zostali obsadzeni: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermiona Granger) i Alastair Stout (Ron Weasley).

W obsadzie znaleźli się również:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Anna Bortniak 01.02.2026 12:12

