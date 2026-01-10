REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)

Serwisy streamingowe wznowiły batalię o uwagę i czas wolny użytkowników. HBO Max wysuwa się na prowadzenie: w tym tygodniu dostaliśmy kilka hitów. Co warto obejrzeć?

Michał Jarecki
hbo max co obejrzeć weekend vinci 2
REKLAMA

Skończył się sezon dni wolnych, wróciliśmy do pracowitej, mroźnej codzienności. Na szczęście znów możemy trochę odetchnąć: nadszedł weekend, a wraz z nim masa nowości w bibliotekach najpopularniejszych serwisów streamingowych. Co dla miłośników filmów i seriali przyszykowało HBO Max?

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

HBO Max: co obejrzeć w weekend? Nowości - TOP 5

REKLAMA

Vinci 2

Kontynuacja kultowego polskiego filmu „Vinci” z 2004 roku opowiada o emerytowanym złodzieju sztuki, Cumie (Robert Więckiewicz), który żyje spokojnie w Hiszpanii, ale wraca do gry w Krakowie, gdy dawny rywal, Chudy, planuje duży skok. Wielki powrót Juliusza Machulskiego.

The Pitt 2, odc. 1

Serial, o którym mówi się „najlepsza odcinkowa produkcja 2025 r.” wrócił. I trzyma poziom. I nie, to nie jest „kolejny serial medyczny” - to coś znacznie lepszego. Stary (ale jary) telewizyjny warsztat, angażująca rozrywka, bezbłędna forma. Oglądać!

Ciało i dusza

Dramat historyczny z Sophie Mousel w roli głównej. XIX wiek. Młoda dziewczyna ucieka z opresyjnej społeczności. Po latach wraca, by zemścić się na zabójcach rodziców i zniszczyć rodzinę Graffów.

Duża ryba

Jeden z najpiękniejszych filmów w portfolio Tima Burtona. Wzruszająca opowieść o synu, który po latach nieobecności powraca do rodzinnego domu, by pojednać się z umierającym ojcem. Edward Bloom słynął z nieprawdopodobnych opowieści - nasz bohater przy okazji postara się dociec, jak wiele było w nich prawdy. Ewan McGregor w jednej z najlepszych ról w karierze.

Teoria wszystkiego

Historia jednego z najwybitniejszych współczesnych umysłów, astrofizyka Stephena Hawkinga, który zakochuje się w koleżance z Cambridge, Jane Wilde. Oscar dla Eddiego Redmayne’a (choć cały film stoi fenomenalnymi kreacjami) i 4 inne nominacje. Szczere emocje - to się twórcom udało.

HBO Max: pełna lista nowości na weekend 9-11 stycznia 2026

9 stycznia

  • The Pitt II, odc. 1
  • Ciało i dusza
  • Vinci 2

10 stycznia

  • Wyzwolenie
  • Kosmiczny Jet: Obóz Kosmiczny
  • DJ Ahmet
  • Duża ryba

11 stycznia

  • Teoria wszystkiego
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
10.01.2026 10:45
Tagi: Co obejrzeć?Top
Najnowsze
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
20:32
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją
Aktualizacja: 2026-01-09T20:32:00+01:00
19:51
Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma
Aktualizacja: 2026-01-09T19:51:00+01:00
18:18
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-09T18:18:00+01:00
18:04
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T18:04:27+01:00
16:13
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-09T16:13:00+01:00
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu HBO Max jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
20:00
Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-01-08T20:00:36+01:00
19:02
Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem
Aktualizacja: 2026-01-08T19:02:00+01:00
18:01
Najlepszy kryminał Netfliksa? Przed chwilą wleciał na platformę
Aktualizacja: 2026-01-08T18:01:00+01:00
16:33
Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026
Aktualizacja: 2026-01-08T16:33:00+01:00
15:01
Rocznica - gdzie obejrzeć online hollywoodzki debiut Jana Komasy?
Aktualizacja: 2026-01-08T15:01:31+01:00
13:30
Remigiusz Mróz ogłosił serial. To adaptacja jego najnowszej powieści
Aktualizacja: 2026-01-08T13:30:44+01:00
11:15
Nie chcieli jej w Stranger Things 5. Gwiazda sugeruje, że to przez raka
Aktualizacja: 2026-01-08T11:15:56+01:00
10:34
Finał Wiedźmina dostaniemy znacznie szybciej. Netflix szybszy niż Płotka
Aktualizacja: 2026-01-08T10:34:53+01:00
9:17
Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego
Aktualizacja: 2026-01-08T09:17:02+01:00
9:02
Sekretny odcinek Stranger Things miał być dziś w nocy. Netflix miał awarię
Aktualizacja: 2026-01-08T09:02:40+01:00
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA