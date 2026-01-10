Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Serwisy streamingowe wznowiły batalię o uwagę i czas wolny użytkowników. HBO Max wysuwa się na prowadzenie: w tym tygodniu dostaliśmy kilka hitów. Co warto obejrzeć?
Skończył się sezon dni wolnych, wróciliśmy do pracowitej, mroźnej codzienności. Na szczęście znów możemy trochę odetchnąć: nadszedł weekend, a wraz z nim masa nowości w bibliotekach najpopularniejszych serwisów streamingowych. Co dla miłośników filmów i seriali przyszykowało HBO Max?
Jest tego więcej:
HBO Max: co obejrzeć w weekend? Nowości - TOP 5
Vinci 2
Kontynuacja kultowego polskiego filmu „Vinci” z 2004 roku opowiada o emerytowanym złodzieju sztuki, Cumie (Robert Więckiewicz), który żyje spokojnie w Hiszpanii, ale wraca do gry w Krakowie, gdy dawny rywal, Chudy, planuje duży skok. Wielki powrót Juliusza Machulskiego.
The Pitt 2, odc. 1
Serial, o którym mówi się „najlepsza odcinkowa produkcja 2025 r.” wrócił. I trzyma poziom. I nie, to nie jest „kolejny serial medyczny” - to coś znacznie lepszego. Stary (ale jary) telewizyjny warsztat, angażująca rozrywka, bezbłędna forma. Oglądać!
Ciało i dusza
Dramat historyczny z Sophie Mousel w roli głównej. XIX wiek. Młoda dziewczyna ucieka z opresyjnej społeczności. Po latach wraca, by zemścić się na zabójcach rodziców i zniszczyć rodzinę Graffów.
Duża ryba
Jeden z najpiękniejszych filmów w portfolio Tima Burtona. Wzruszająca opowieść o synu, który po latach nieobecności powraca do rodzinnego domu, by pojednać się z umierającym ojcem. Edward Bloom słynął z nieprawdopodobnych opowieści - nasz bohater przy okazji postara się dociec, jak wiele było w nich prawdy. Ewan McGregor w jednej z najlepszych ról w karierze.
Teoria wszystkiego
Historia jednego z najwybitniejszych współczesnych umysłów, astrofizyka Stephena Hawkinga, który zakochuje się w koleżance z Cambridge, Jane Wilde. Oscar dla Eddiego Redmayne’a (choć cały film stoi fenomenalnymi kreacjami) i 4 inne nominacje. Szczere emocje - to się twórcom udało.
HBO Max: pełna lista nowości na weekend 9-11 stycznia 2026
9 stycznia
- The Pitt II, odc. 1
- Ciało i dusza
- Vinci 2
10 stycznia
- Wyzwolenie
- Kosmiczny Jet: Obóz Kosmiczny
- DJ Ahmet
- Duża ryba
11 stycznia
- Teoria wszystkiego
