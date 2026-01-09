Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery

Ładowanie...

Słyszeliście o Conformity Gate? To teoria spiskowa powstała w wyniku rozczarowania finałem "Stranger Things". Fani nie byli zadowoleni z odcinka, który zadebiutował na Netfliksie na początku 2026 roku. Uznali więc, że to była zmyłka. Dostaną jeszcze jeden sekretny epizod ukochanego serialu. Miał się on pojawić na platformie w nocy z 7 na 8 stycznia. Wszyscy czekali na niego z zapartym tchem. Ale nie nadszedł.



O tym jak mocne było przekonanie, że dostaniemy nowy finał "Stranger Things", najlepiej świadczy fakt, że w nocy z 7 na 8 stycznia doszło do awarii Netfliksa. Fani po prostu rzucili się na platformę, żeby odpalić sekretny odcinek, gdy tylko się pojawi. Epizodu nie było, ale nadzieja umiera przecież ostatnia. Widzowie na nowo oglądali 5. sezon serialu i doszli do wniosku, że się pomylili. Źle odczytali znaki. I na prawdziwy koniec serialu muszą poczekać chwilę dłużej.

Stranger Things - nowa data premiery sekretnego odcinka

Fani "Stranger Things" wierzą teraz, że sekretny - a właściwie: prawdziwy - finał "Stranger Things" zadebiutuje na Netfliksie 12 stycznia (w nocy z 11 na 12 stycznia w naszej strefie czasowej). Tak im podpowiadają wszystkie znaki na niebie i ziemi. A w szczególności fakt, że data ta zbiega się z oficjalnie zapowiedzianą premierą dokumentu "Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5", który ma wpuścić widzów za kulisy powstawania ostatniej odsłony serialu.

Zwolennicy Conformity Gate są przekonani, że dokument to jedynie zasłona dymna. Ma ich zbić z tropu, ale oni się nie dadzą. Wiedzą lepiej. Według nich 12 stycznia zamiast albo razem z "Ostatnią przygodą" dostaną ten wyczekiwany przez nich prawdziwy finał "Stranger Things", w którym losy uwielbianych bohaterów potoczą się dokładnie tak, jakby sobie tego życzyli.

Możemy się więc szykować na kolejną awarię Netfliksa, która nastąpi o 2:00 w nocy z 11 na 12 stycznia. Czemu o tej właśnie porze? Wszystkie dotychczasowe odcinki 5. sezonu "Stranger Things" pojawiały się wieczorem w Stanach Zjednoczonych, dokładnie o 2:00 w nocy naszego czasu.



Rafał Christ 09.01.2026 10:30

