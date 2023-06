HBO Max podgrzewa atmosferę. Ten film pokaże wam, co oznacza prawdziwa radość życia

To, rzecz jasna, opowieść różniąca się od tych ujętych we wspomnianej antologii, ale uderzająca w podobne tematy i nastroje. Dokument Bogny Kowalczyk skupia się na pewnej barwnej postaci - Lulla la Polaca to najstarsza polska drag queen (urodzona w 1938 roku). Za sceniczną bohaterką i gwiazdą kryje się Andrzej - artysta, który od zawsze walczy o prawo do indywidualnej ekspresji, na przekór panującym wokół nastrojom. Film pokazuje nam jego prywatne wcielenie: marzyciela i prawdziwego wrażliwca.



Andrzej to ktoś, kto potrafi czerpać z życia garściami, a przy okazji całkiem nieźle odnajduje się w świecie randkowych portali. Dla kontrastu: jest też człowiekiem zanurzonym w przeszłości, który powoli szykuje się do śmierci. Robi to jednak w pełni świadomie, na własnych zasadach, ze sporą dozą fantazji i autoironii - dlatego też traktuje swój występ przed kamerą jak kolejny niesamowity performance.