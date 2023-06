Nareszcie! HBO Max ma prezent: polską premierę wychwalanego serialu z Bobem Odenkirkiem

Nareszcie! Dwa i pół miesiąca po premierze w amerykańskim AMC "Lucky Hank" - czyli "Szczęściarz Hank" - trafi do Polski. Nowa komedia akcji z Bobem Odenkirkiem w roli głównej została ciepło przyjęta przed krytyków i widzów, a wielu rodzimych fanów aktora niecierpliwie wyczekiwało pierwszych informacji o emisji w naszym kraju. Wszystko wskazuje na to, że warto było czekać.



"Szczęściarz Hank" to opowieść o nietypowych problemach wieku średniego, z którymi będzie musiał zmierzyć się profesor William Henry Devereaux Jr. Ta ośmioodcinkowa produkcja powstała na bazie książki Rucharda Russo pt. "Prawy człowiek"; jej akcja rozgrywa się na kampusie fikcyjnego uniwersytetu w Pennsylwanii, gdzie wykłada wspomniany profesor. Jego życie po brzegi wypełnione jest... pechem. Nie przesadzam. Na przestrzeni jednego tygodnia przytrafi mu się niemal wszystko, co tylko może pójść nie ta. Jednym komentarzem Hank wywoła problemy na uczelni (facet ma w ogóle problem z ironicznymi uwagami, które przysparzają mu kolejnych kłopotów), stoczy walkę z gęsią, trafi na izbę wytrzeźwień, będzie śledzony przez fotoreporterów, dostanie w twarz od feministycznej poetki i pogłębi rodzinne konflikty. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej.



Zachodni dziennikarze zachwalają produkcję i podkreślają, że wybitnie łączy ona elementy humorystyczne i dramat. Serial eksploatuje komedię zakorzenioną w ludzkich zachowaniach, w związku z czym, mimo momentów absurdu, pozostaje aż do bólu prawdziwy i wiarygodny. To wyjątkowy tytuł, który trudno porównać do innych nowości na rynku. HBO Max pokaże nam od razu cały sezon - czekamy!