Obejrzałem najgorzej oceniany serial HBO, żeby sprawdzić, czy ktoś nie robi nas w konia

"Idol" opowiada historię młodej gwiazdy muzyki pop, Joss (w tej roli Lily-Rose Depp), która szykuje się do wydania nowego materiału. Pewnego dna poznaje Tedrosa (The Weeknd), impresario i właściciela klubu, który oczarowuje artystkę swoją osobą. Facet okazuje się mieć zaskakującą przeszłość, a co więcej - jest też liderem współczesnego kultu i samopomocowym guru. Serial miał z założenia obnażyć przed widzami mroczną stronę showbiznesu - nakreślić przed nami emocjonujący, pociągający, niebywale atrakcyjny wizualnie portret gwiazd popu, które w rzeczywistości bywają zniewolone - stają się marionetkami wielkich korporacji, tracąc wpływ na swoją sztukę i własny wizerunek.



Podobno "Idol" tylko udaje, że demaskuje wyzysk, a w istocie delektuje się nim - cóż, pierwszy odcinek serialu sugeruje, że właśnie tego możemy się spodziewać. Całe to "zaglądanie za fasadę" obnaża co najwyżej zlepek nudnych stereotypów - to "odkrywanie mrocznego oblicza" na poziomie Patryka Vegi, a zatem wtórne, nieciekawe, banalne. Pilot najwięcej uwagi poświęca seksualizacji, stawia ciało w centrum zupełnie bezmyślnie - inaczej niż w "Euforii", gdzie sposób portretowania i przyglądania się fizyczności ma cel i sens. Tu wydaje się być celem samym w sobie.



I bywa niepokojący. Jestem skłonny uwierzyć, że komuś bardzo zależało, by w sekwencjach erotycznych "przebić" opowieść o Rue Bennett - a biorąc pod uwagę to, jak wielką rolę pełnią tu treści seksualne, nie mam najmniejszych wątpliwości, że zamierzone przesłanie tytułu potężnie na tym ucierpiało. Już teraz da się to wyczuć. Gdy przyjaciółka głównej bohaterki mówi jej o Tedrosie, że ten "ma vibe gwałciciela", Joss odpowiada: "i to mi się właśnie podoba". Chyba nie muszę komentować i tłumaczyć, jak bardzo ten okropny dialog rozjeżdża z rzekomymi intencjami twórców i wydźwiękiem produkcji. Być może w pierwotnej wersji "Idol" rzeczywiście opowiadał o młodej kobiecie, która odkrywa siebie i swoją seksualność. Obecnie zapowiada się jednak na to, że serial przekształcił się w opowieść o mężczyźnie, który tę młodą kobietę wykorzystuje - a ona to kocha.



Póki co jest jednak trochę za wcześnie, by wydawać ostateczne werdykty - otrzymaliśmy dopiero wstęp i zarys głównej osi fabularnej. Poczekamy, obejrzymy, przekonamy się - choć obawiam się, że ta audiowizualnie olśniewająca produkcja nie ma nic więcej do zaoferowania. No, chyba że wgląd w męskie i skrajnie toksyczne fantazje masturbacyjne.