Napięcie aż do ostatniej sceny. Na HBO Max wpadł krwawy, brutalny thriller, który musicie zobaczyć

"Sala strachu" to film w reżyserii Jeremy'ego Saulniera, twórcy świetnych "Blure Ruin" czy "Powstrzymać rok". Facet wie, jak budować napięcie i jak w prosty sposób opowiedzieć historię, która wciśnie nas w fotel. O co tu chodzi? Punkrockowy zespół The Ain't Rights przyjeżdża na squat zagrać koncert. Ku ich zdumieniu okazuje się, że jest to siedziba neonazistów, a członkowie kapeli zostają świadkami brutalnego morderstwa. Lider skinheadów nakazuje pozbyć się niewygodnych gości. Zdesperowana punkowa grupa próbuje uniknąć śmierci barykadując się w małym, dusznym pokoju.



Mocne i brutalne. Okej, ma parę potknięć scenariuszowych, ale przez zdecydowaną większość czasu po prostu w pełni oddaje się gatunkowi, niczego nie komplikując, sprawnie generując gęste napięcie aż do ostatniej sceny (nie przesadzam). Jest tu bardzo brutalnie, ale osoby zaznajomione z twórczością Saulniera wiedzą, że to ważny i dosadny głos w filmowym świecie przemocy. Twórca kolejny raz stawia naprzeciw sobie postacie z różnych światów - urodzonych bandzioró∑ i osoby, które z walką i bronią nigdy nie miały nic wspólnego. Jest komu kibicować. Jest kogo się obawiać. To intensywna, trudna, ale jednak - rozrywka. Mięsista, jakościowa, na każdym kroku przypominająca, że żaden z bohaterów nie może czuć się bezpiecznie. A to wszystko przyprószone czarnym humorem i złowrogą kreacją Patricka Stewarta. Świetna rzecz.