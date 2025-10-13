REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman

Thriller z prywatnym detektywem w roli głównej to sprawdzony przepis na kino, które przyciąga uwagę. Niewątpliwie tyczy się to "Morderczego żaru" - filmu, który trafił do HBO Max zaledwie kilka dni temu, a już wywalczył sobie rewelacyjną pozycję w rankingu oglądalności.

Adam Kudyba
morderczy zar hbo max
REKLAMA

Platforma HBO Max może się pochwalić dużymi tytułami w swojej ofercie. W czołowej dziesiątce najchętniej oglądanych przez użytkowników serwisu filmów znajdziemy głośne pozycje: "Harry Potter i Książę Półkrwi", "To", "Obecność 3: Na rozkaz diabła", czy od niedawna znajdującego się w streamingu "Supermana". Co mają wspólnego te produkcje, oprócz wspólnego "przebywania" na HBO Max? Wszystkie z nich mają słabszą oglądalność niż "Morderczy żar", który od piątku jest dostępny do obejrzenia w serwisie.

REKLAMA

Morderczy żar - noir na Krecie z Josephem Gordonem-Levittem

"Morderczy żar" to film z 2024 roku, amerykański kryminał neo-noir w reżyserii Philippe'a Lacote'a. W centrum akcji jest prywatny detektyw Nick Bali (Joseph Gordon-Levitt) - Amerykanin żyjący na emigracji w Grecji. Wkrótce zostaje wynajęty, by zbadać śmierć Leo Vardakisa (Richard Madden), młodego potentata branży żeglugowej na Krecie. Jego szwagierka (Shailene Woodley) nie wierzy w przypadek. Z biegiem czasu Bali porusza się po coraz mroczniejszych odmętach sprawy, w której rodzina Vardakisów zdaje się odgrywać istotną rolę.

Film, który podbił serca subskrybentów HBO Max, jest oparty na opowiadaniu "The Jealousy Man", którego autorem jest nie kto inny, jak sam Jo Nesbo, będący zresztą jednym z producentów filmu. Fabuła zekranizowanej przez Lacote'a historii to zasadniczo gotowy szkielet kina, które wciąga - malownicza sceneria, będąca polem do intryg i rozgrywek rodem z mrocznych thrillerów, odkrywania tajemnic trzęsącej okolicą, bogatej rodziny. Produkcja nie może również narzekać na brak głośnych nazwisk: w główną rolę wciela się Joseph Gordon-Levitt, a drugi plan gospodarują m.in. Shailene Woodley, Richard Madden, Abbey Lee i Babou Ceesay.

Nie ma co ukrywać - ten film dzieli publiczność, a w sieci można spotkać się z najróżniejszymi komentarzami na jego temat. "Kryminał z hallmarku" kontra "oglądało mi się całkiem dobrze, bez problemu dotrwałem do końca" - obie grupy opinii najmocniej dominują wśród głosów publiczności. O ile sposób nakręcenia "Morderczego żaru" jest raczej chóralnie uznawany za porządny, o tyle najwięcej zarzutów widzowie zdają się mieć do fabuły, jej tempa i samej intrygi. W takim wypadku najlepszym możliwym rozwiązaniem jest przekonanie się na własnej skórze - i do tego zachęcamy. Warto zweryfikować, czy film, który w rankingach popularności HBO Max bije samego Człowieka ze Stali, robi to też jakością.

"Morderczy żar" jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej HBO Max.

REKLAMA

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
13.10.2025 17:07
Tagi: HBO MaxJo Nesbojoseph gordon-levittRichard Madden
Najnowsze
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA