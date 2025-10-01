HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory

Ładowanie...

Październik to dla wielu (skądinąd słusznie) moment, w którym najlepiej jest zaszyć się w domu, popijać herbatkę i siedzieć przed telewizorem. Podbijam stawkę - zamiast samego w sobie telewizora można zapoznać się z ofertami platform streamingowych. HBO Max jest pod tym względem dość hojne. Przedstawiamy najciekawsze nowości, które serwis ma w swoim zanadrzu.

HBO Max: nowości na październik 2025

Nomadland

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Chloé Zhao

Obsada: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells

Ocena IMDb: 7.3/10

Amerykański dramat z główną rolą wybitnej Frances McDormand, nagrodzony trzema Oscarami - za najlepszy film, reżyserię w wykonaniu Chloe Zhao, oraz pierwszoplanową rolę kobiecą autorstwa wspomnianej wyżej aktorki. McDormand wcieliła się w Ferr - starszą kobietę, która traci pracę, a jej mąż umiera. Bezrobotna rozpoczyna podróże swoim vanem w poszukiwaniu pracy. W trakcie eskapad zaczyna poznawać wielu innych, podobnych sobie ludzi.

Premiera 2 października.

Blair Witch Project

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 81 minut

Reżyser: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez

Obsada: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

Ocena IMDb: 6.5/10

Absolutny klasyk kina grozy. Horror zrealizowany w formie found footage, zrobiony zaledwie za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Efekt? 248 milionów zarobku na całym świecie i kultowy status. Bohaterami tego filmu są studenci szkoły filmowej, którzy wyruszają na wyprawę, by nakręcić dokument inspirowany lokalną legendą o wiedźmie, która miała torturować i zabijać dzieci. Im dłużej tam przebywają, tym bardziej się orientują, że, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak.

Premiera 2 października.

Conan Barbarzyńca

Rok produkcji: 1982

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: John Milius

Obsada: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Ben Davidson, Cassandra Gava

Ocena IMDb: 6.9/10

Arnold Schwarzenegger ma na koncie wiele ról, które powszechnie uznaje się za ikoniczne, takie, które zapadają w pamięć. Jedną z takich kreacji słynnego aktora jest ta w tytułowym "Conanie Barbarzyńcy". W filmie z 1982 roku Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców, którzy lata wcześniej zginęli z rąk najeźdźców.

Premiera 4 października.

To i To: Rozdział 2

Już wkrótce do oferty HBO Max wjedzie "To: Witajcie w Derry", będący częścią uniwersum z udziałem legendarnego i przerażającego klauna Pennywise'a. Zanim jednak dojdzie do zapoznania się z serialem, warto nadrobić sobie filmową dylogię wyreżyserowaną przez Andy'ego Muschettiego. W pierwszym filmie widzimy bohaterów, którzy jako dzieci muszą zmierzyć się z panoszącym się w Derry złem, a w drugiej części, osadzonej wiele lat po tamtych wydarzeniach, wracają, by skonfrontować się z przeszłością.

Premiera obu filmów 10 października.

Zakonnica i Zakonnica: Rozdział 2

Skoro już ruszyliśmy temat horrorowych dylogii, to kolejną, która zaszczyci swoją obecnością platformę HBO Max, jest ta spod znaku tytułowej zakonnicy imieniem Valak. W obu przypadkach główną bohaterką jest siostra Irene (Taissa Farmiga), która najpierw zostaje wysłana do Rumunii by zbadać tajemnicze samobójstwo jednej z zakonnic, a w rozgrywającym się cztery lata po tych wydarzeniach sequelu dochodzi do ponownego spotkania z demonicznym i bezwzględnym bytem.

Premiera obu filmów 10 października.

HBO Max: październik 2025 - premiery

911: Did The Killer Call?, odc. 1-6, 1/10/25

Ciągnie świnki do... wilkołaka , 1/10/25

Shrek ma wielkie oczy, 1/10/25

Shrek i duch Lorda Farquaada, 1/10/25

Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu, 1/10/25

Osoba towarzysząca, 1/10/25

Hafekasi, 1/10/25

Dla tych w kłopotach, 1/10/25

Złoty Zachód, 1/10/25

Głupi chłopak, 1/10/25

Na jedną nutę, 1/10/25

Nomadland, 2/10/25

Cube, 2/10/25

Halloween, 2/10/25

Lato w grudniu, 2/10/25

The Grudge - Klątwa, 2/10/25

Blair Witch Project, 2/10/25

Birdman, 3/10/25

Tata, 3/10/25

Luzaczki, 3/10/25

Obecność 3: Na rozkaz diabła, 3/10/25

Obecność 2, 3/10/25

Obecność, 3/10/25

Twój Potwór, 3/10/25

Milczenie Julie, 4/10/25

Commando, 4/10/25

Conan Barbarzyńca, 4/10/25

Bambi: Opowieść leśna, 4/10/25

Virgins, odc. 1-6, 5/10/25

Duda kontra Szafrański IX, odc. 1, 5/10/25

Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1, 5/10/25

Moto Kombat, odc.1, 5/10/25

Niekończąca się opowieść, 5/10/25

Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1, 6/10/25

The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1, 6/10/25

Łacina dla wszystkich, 6/10/25

Ugly, 9/10/25

Match Me Abroad II, odc. 1-14, 9/10/25

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer, 9/10/25

Zakonnica II, 10/10/25

Zakonnica, 10/10/25

To, 10/10/25

To: Rozdział 2, 10/10/25

Sen o lwach, 10/10/25

Hutnik szkła, 10/10/25

Morderczy żar, 10/10/25

W potrzasku, 10/10/25

Prawo Alabamy, 11/10/25

Queen Of The Ring, 11/10/25

Nie mów do mnie mamo, 11/10/25

Gangi Nowego Jorku, 12/10/25

Krzesła, odc. 1, 13/10/25

Niemcy, 13/10/25

Strażniczka, 13/10/25

Nauka jazdy VI, odc. 1, 14/10/25

Babski biznes, odc. 1, 14/10/25

Ostre cięcie XI, odc .1, 14/10/25

Ej Stara!, odc. 1, 15/10/25

Adam Kudyba 01.10.2025 14:22

