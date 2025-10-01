#B69AFF
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory

Jesienna pora na dobre zagościła w naszej rzeczywistości. Co to oznacza? Więcej okazji na ukrycie się pod kocem i obejrzenie dobrego filmu. HBO Max wychodzi temu naprzeciw, a najnowsza oferta platformy robi wrażenie. Oto najciekawsze tytuły, które w październiku będą dostępne w serwisie.

Adam Kudyba
hbo max pazdziernik oferta
Październik to dla wielu (skądinąd słusznie) moment, w którym najlepiej jest zaszyć się w domu, popijać herbatkę i siedzieć przed telewizorem. Podbijam stawkę - zamiast samego w sobie telewizora można zapoznać się z ofertami platform streamingowych. HBO Max jest pod tym względem dość hojne. Przedstawiamy najciekawsze nowości, które serwis ma w swoim zanadrzu.

HBO Max: nowości na październik 2025

Nomadland

  • Rok produkcji: 2020
  • Czas trwania: 107 minut
  • Reżyser: Chloé Zhao
  • Obsada: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Amerykański dramat z główną rolą wybitnej Frances McDormand, nagrodzony trzema Oscarami - za najlepszy film, reżyserię w wykonaniu Chloe Zhao, oraz pierwszoplanową rolę kobiecą autorstwa wspomnianej wyżej aktorki. McDormand wcieliła się w Ferr - starszą kobietę, która traci pracę, a jej mąż umiera. Bezrobotna rozpoczyna podróże swoim vanem w poszukiwaniu pracy. W trakcie eskapad zaczyna poznawać wielu innych, podobnych sobie ludzi.

Premiera 2 października.

Blair Witch Project

  • Rok produkcji: 1999
  • Czas trwania: 81 minut
  • Reżyser: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
  • Obsada: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard
  • Ocena IMDb: 6.5/10

Absolutny klasyk kina grozy. Horror zrealizowany w formie found footage, zrobiony zaledwie za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Efekt? 248 milionów zarobku na całym świecie i kultowy status. Bohaterami tego filmu są studenci szkoły filmowej, którzy wyruszają na wyprawę, by nakręcić dokument inspirowany lokalną legendą o wiedźmie, która miała torturować i zabijać dzieci. Im dłużej tam przebywają, tym bardziej się orientują, że, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak.

Premiera 2 października.

Conan Barbarzyńca

  • Rok produkcji: 1982
  • Czas trwania: 129 minut
  • Reżyser: John Milius
  • Obsada: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Ben Davidson, Cassandra Gava
  • Ocena IMDb: 6.9/10

Arnold Schwarzenegger ma na koncie wiele ról, które powszechnie uznaje się za ikoniczne, takie, które zapadają w pamięć. Jedną z takich kreacji słynnego aktora jest ta w tytułowym "Conanie Barbarzyńcy". W filmie z 1982 roku Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców, którzy lata wcześniej zginęli z rąk najeźdźców.

Premiera 4 października.

To i To: Rozdział 2

Już wkrótce do oferty HBO Max wjedzie "To: Witajcie w Derry", będący częścią uniwersum z udziałem legendarnego i przerażającego klauna Pennywise'a. Zanim jednak dojdzie do zapoznania się z serialem, warto nadrobić sobie filmową dylogię wyreżyserowaną przez Andy'ego Muschettiego. W pierwszym filmie widzimy bohaterów, którzy jako dzieci muszą zmierzyć się z panoszącym się w Derry złem, a w drugiej części, osadzonej wiele lat po tamtych wydarzeniach, wracają, by skonfrontować się z przeszłością.

Premiera obu filmów 10 października.

Zakonnica i Zakonnica: Rozdział 2

Skoro już ruszyliśmy temat horrorowych dylogii, to kolejną, która zaszczyci swoją obecnością platformę HBO Max, jest ta spod znaku tytułowej zakonnicy imieniem Valak. W obu przypadkach główną bohaterką jest siostra Irene (Taissa Farmiga), która najpierw zostaje wysłana do Rumunii by zbadać tajemnicze samobójstwo jednej z zakonnic, a w rozgrywającym się cztery lata po tych wydarzeniach sequelu dochodzi do ponownego spotkania z demonicznym i bezwzględnym bytem.

Premiera obu filmów 10 października.

HBO Max: październik 2025 - premiery

  • 911: Did The Killer Call?, odc. 1-6, 1/10/25
  • Ciągnie świnki do... wilkołaka , 1/10/25
  • Shrek ma wielkie oczy, 1/10/25
  • Shrek i duch Lorda Farquaada, 1/10/25
  • Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu, 1/10/25
  • Osoba towarzysząca, 1/10/25
  • Hafekasi, 1/10/25
  • Dla tych w kłopotach, 1/10/25
  • Złoty Zachód, 1/10/25
  • Głupi chłopak, 1/10/25
  • Na jedną nutę, 1/10/25
  • Nomadland, 2/10/25
  • Cube, 2/10/25
  • Halloween, 2/10/25
  • Lato w grudniu, 2/10/25
  • The Grudge - Klątwa, 2/10/25
  • Blair Witch Project, 2/10/25
  • Birdman, 3/10/25
  • Tata, 3/10/25
  • Luzaczki, 3/10/25
  • Obecność 3: Na rozkaz diabła, 3/10/25
  • Obecność 2, 3/10/25
  • Obecność, 3/10/25
  • Twój Potwór, 3/10/25
  • Milczenie Julie, 4/10/25
  • Commando, 4/10/25
  • Conan Barbarzyńca, 4/10/25
  • Bambi: Opowieść leśna, 4/10/25
  • Virgins, odc. 1-6, 5/10/25
  • Duda kontra Szafrański IX, odc. 1, 5/10/25
  • Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1, 5/10/25
  • Moto Kombat, odc.1, 5/10/25
  • Niekończąca się opowieść, 5/10/25
  • Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1, 6/10/25
  • The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1, 6/10/25
  • Łacina dla wszystkich, 6/10/25
  • Ugly, 9/10/25
  • Match Me Abroad II, odc. 1-14, 9/10/25
  • Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer, 9/10/25
  • Zakonnica II, 10/10/25
  • Zakonnica, 10/10/25
  • To, 10/10/25
  • To: Rozdział 2, 10/10/25
  • Sen o lwach, 10/10/25
  • Hutnik szkła, 10/10/25
  • Morderczy żar, 10/10/25
  • W potrzasku, 10/10/25
  • Prawo Alabamy, 11/10/25
  • Queen Of The Ring, 11/10/25
  • Nie mów do mnie mamo, 11/10/25
  • Gangi Nowego Jorku, 12/10/25
  • Krzesła, odc. 1, 13/10/25
  • Niemcy, 13/10/25
  • Strażniczka, 13/10/25
  • Nauka jazdy VI, odc. 1, 14/10/25
  • Babski biznes, odc. 1, 14/10/25
  • Ostre cięcie XI, odc .1, 14/10/25
  • Ej Stara!, odc. 1, 15/10/25
Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

01.10.2025 14:22
