HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Jesienna pora na dobre zagościła w naszej rzeczywistości. Co to oznacza? Więcej okazji na ukrycie się pod kocem i obejrzenie dobrego filmu. HBO Max wychodzi temu naprzeciw, a najnowsza oferta platformy robi wrażenie. Oto najciekawsze tytuły, które w październiku będą dostępne w serwisie.
Październik to dla wielu (skądinąd słusznie) moment, w którym najlepiej jest zaszyć się w domu, popijać herbatkę i siedzieć przed telewizorem. Podbijam stawkę - zamiast samego w sobie telewizora można zapoznać się z ofertami platform streamingowych. HBO Max jest pod tym względem dość hojne. Przedstawiamy najciekawsze nowości, które serwis ma w swoim zanadrzu.
HBO Max: nowości na październik 2025
Nomadland
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Chloé Zhao
- Obsada: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells
- Ocena IMDb: 7.3/10
Amerykański dramat z główną rolą wybitnej Frances McDormand, nagrodzony trzema Oscarami - za najlepszy film, reżyserię w wykonaniu Chloe Zhao, oraz pierwszoplanową rolę kobiecą autorstwa wspomnianej wyżej aktorki. McDormand wcieliła się w Ferr - starszą kobietę, która traci pracę, a jej mąż umiera. Bezrobotna rozpoczyna podróże swoim vanem w poszukiwaniu pracy. W trakcie eskapad zaczyna poznawać wielu innych, podobnych sobie ludzi.
Premiera 2 października.
Blair Witch Project
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 81 minut
- Reżyser: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
- Obsada: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard
- Ocena IMDb: 6.5/10
Absolutny klasyk kina grozy. Horror zrealizowany w formie found footage, zrobiony zaledwie za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Efekt? 248 milionów zarobku na całym świecie i kultowy status. Bohaterami tego filmu są studenci szkoły filmowej, którzy wyruszają na wyprawę, by nakręcić dokument inspirowany lokalną legendą o wiedźmie, która miała torturować i zabijać dzieci. Im dłużej tam przebywają, tym bardziej się orientują, że, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak.
Premiera 2 października.
Conan Barbarzyńca
- Rok produkcji: 1982
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyser: John Milius
- Obsada: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Ben Davidson, Cassandra Gava
- Ocena IMDb: 6.9/10
Arnold Schwarzenegger ma na koncie wiele ról, które powszechnie uznaje się za ikoniczne, takie, które zapadają w pamięć. Jedną z takich kreacji słynnego aktora jest ta w tytułowym "Conanie Barbarzyńcy". W filmie z 1982 roku Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców, którzy lata wcześniej zginęli z rąk najeźdźców.
Premiera 4 października.
To i To: Rozdział 2
Już wkrótce do oferty HBO Max wjedzie "To: Witajcie w Derry", będący częścią uniwersum z udziałem legendarnego i przerażającego klauna Pennywise'a. Zanim jednak dojdzie do zapoznania się z serialem, warto nadrobić sobie filmową dylogię wyreżyserowaną przez Andy'ego Muschettiego. W pierwszym filmie widzimy bohaterów, którzy jako dzieci muszą zmierzyć się z panoszącym się w Derry złem, a w drugiej części, osadzonej wiele lat po tamtych wydarzeniach, wracają, by skonfrontować się z przeszłością.
Premiera obu filmów 10 października.
Zakonnica i Zakonnica: Rozdział 2
Skoro już ruszyliśmy temat horrorowych dylogii, to kolejną, która zaszczyci swoją obecnością platformę HBO Max, jest ta spod znaku tytułowej zakonnicy imieniem Valak. W obu przypadkach główną bohaterką jest siostra Irene (Taissa Farmiga), która najpierw zostaje wysłana do Rumunii by zbadać tajemnicze samobójstwo jednej z zakonnic, a w rozgrywającym się cztery lata po tych wydarzeniach sequelu dochodzi do ponownego spotkania z demonicznym i bezwzględnym bytem.
Premiera obu filmów 10 października.
HBO Max: październik 2025 - premiery
- 911: Did The Killer Call?, odc. 1-6, 1/10/25
- Ciągnie świnki do... wilkołaka , 1/10/25
- Shrek ma wielkie oczy, 1/10/25
- Shrek i duch Lorda Farquaada, 1/10/25
- Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu, 1/10/25
- Osoba towarzysząca, 1/10/25
- Hafekasi, 1/10/25
- Dla tych w kłopotach, 1/10/25
- Złoty Zachód, 1/10/25
- Głupi chłopak, 1/10/25
- Na jedną nutę, 1/10/25
- Nomadland, 2/10/25
- Cube, 2/10/25
- Halloween, 2/10/25
- Lato w grudniu, 2/10/25
- The Grudge - Klątwa, 2/10/25
- Blair Witch Project, 2/10/25
- Birdman, 3/10/25
- Tata, 3/10/25
- Luzaczki, 3/10/25
- Obecność 3: Na rozkaz diabła, 3/10/25
- Obecność 2, 3/10/25
- Obecność, 3/10/25
- Twój Potwór, 3/10/25
- Milczenie Julie, 4/10/25
- Commando, 4/10/25
- Conan Barbarzyńca, 4/10/25
- Bambi: Opowieść leśna, 4/10/25
- Virgins, odc. 1-6, 5/10/25
- Duda kontra Szafrański IX, odc. 1, 5/10/25
- Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1, 5/10/25
- Moto Kombat, odc.1, 5/10/25
- Niekończąca się opowieść, 5/10/25
- Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1, 6/10/25
- The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1, 6/10/25
- Łacina dla wszystkich, 6/10/25
- Ugly, 9/10/25
- Match Me Abroad II, odc. 1-14, 9/10/25
- Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer, 9/10/25
- Zakonnica II, 10/10/25
- Zakonnica, 10/10/25
- To, 10/10/25
- To: Rozdział 2, 10/10/25
- Sen o lwach, 10/10/25
- Hutnik szkła, 10/10/25
- Morderczy żar, 10/10/25
- W potrzasku, 10/10/25
- Prawo Alabamy, 11/10/25
- Queen Of The Ring, 11/10/25
- Nie mów do mnie mamo, 11/10/25
- Gangi Nowego Jorku, 12/10/25
- Krzesła, odc. 1, 13/10/25
- Niemcy, 13/10/25
- Strażniczka, 13/10/25
- Nauka jazdy VI, odc. 1, 14/10/25
- Babski biznes, odc. 1, 14/10/25
- Ostre cięcie XI, odc .1, 14/10/25
- Ej Stara!, odc. 1, 15/10/25
