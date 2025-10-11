W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?

Ładowanie...

Serwis HBO Max przygotował dla swoich subskrybentów mocne (i mroczne) nowości. W związku z tym, że jesienna i halloweenowa aura sprzyja oglądaniu horrorów, podpowiadamy, co obejrzeć na platformie w ten weekend. Wpadną nie tylko tytuły grozy, ale również inne godne uwagi produkcje. Oto TOP nowości w HBO Max na leniwe wieczory.

HBO Max - nowości. Co obejrzeć w weekend?

Twój Potwór

Tytuł filmu: Twój Potwór (Your Monster)

Twój Potwór (Your Monster) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Caroline Lindy

Caroline Lindy Obsada: Melissa Barrera, Tommy Dewey, Meghann Fahy, Edmund Donovan

Melissa Barrera, Tommy Dewey, Meghann Fahy, Edmund Donovan Ocena IMDb: 6.4/10

Bohaterką filmu "Twój Potwór" jest Laura. Znajduje się ona w niezbyt ciekawym położeniu - miała zostać gwiazdą nowej broadwayowskiej produkcji i żyć długo i szczęśliwie z reżyserem sztuki, ale ten nie tylko ją rzucił, ale również odebrał jej rolę. Kiedy dziewczyna wraca do rodzinnego domu, wyje do poduszki dniami i nocami. Pewnego dnia jej zawodzenie budzi monstrum, które od lat mieszka w jej szafie. Laura dostaje od niego ultimatum: albo się wyprowadzi, albo potwór wyrwie jej krtań.

Obecność

Tytuł filmu: Obecność (The Conjuring)

Obecność (The Conjuring) Rok produkcji: 2013

2013 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: James Wan

James Wan Obsada: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Ron Livingston

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Ron Livingston Ocena IMDb: 7.5/10

Do serwisu HBO Max wpadły trzy części z serii Obecność - "Obecność", "Obecność 2" i "Obecność 3: Na rozkaz diabła". Amerykańskie horrory oparte na prawdziwych wydarzeniach koncentrują się na nietypowych sprawach, które starają się rozwiązać badacze zjawisk paranormalnych - Ed i Lorraine Warren. W pierwszej części zostają wezwani przez rodzinę, która doświadcza przerażających zjawisk nadprzyrodzonych, związanych z nawiedzeniem przez potężnego demona.

Zakonnica

Tytuł filmu: Zakonnica (The Nun)

Zakonnica (The Nun) Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 1h 36m

1h 36m Reżyseria: Corin Hardy

Corin Hardy Obsada: Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons

Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons Ocena IMDb: 5.4/10

W uniwersum Obecności znajdują się również produkcje o mrocznej zakonnicy - "Zakonnica" i "Zakonnica II". Obie pojawiły się już w HBO Max. Akcja produkcji rozgrywa się w klasztorze w Rumunii w 1952 roku, gdzie młoda zakonnica popełnia tam samobójstwo. W sprawę angażuje się Watykan, który wysyła księdza Anthony'ego Burke'a oraz siostrę Irene, by wspólnie zbadali sprawę.

To

Tytuł filmu: To (It)

To (It) Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 2h 15m

2h 15m Reżyseria: Andy Muschietti

Andy Muschietti Obsada: Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard

Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard Ocena IMDb: 7.3/10

W HBO Max zadebiutowały dwie części "To" - "To" oraz "To: Rozdział 2" - uwielbiane adaptacje powieści Stephena Kinga. Produkcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Derry w stanie Maine, gdzie grupa będzie musiała stawić czoła przerażającemu klaunowi Pennywise'owi, który nawiedza miasto i porywa dzieci. W 2. części bohaterowie muszą zmierzyć się z tytułowym złem, ale już jako dorośli.

Milczenie Julie

Tytuł filmu: Milczenie Julie (Julie zwijgt)

Milczenie Julie (Julie zwijgt) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: Leonardo Van Dijl

Leonardo Van Dijl Obsada: Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart

Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart Ocena IMDb: 6.5/10

Ostatnią nowością jest dramat "Milczenie Julie", belgijski kandydat do Oscara. Film skupia się na tytułowej tenisistce Julie, która nieoczekiwanie mierzy się z oskarżeniami na temat jej trenera. Okazuje się, że mężczyzna został oskarżony o nadużycia wobec zawodniczek. Mimo że Julie wie coś na ten temat, postanawia milczeć i kontynuuje swoje treningi, tocząc jednocześnie wewnętrzną walkę swoją przyszłość.

Anna Bortniak 11.10.2025 10:57

