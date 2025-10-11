REKLAMA
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?

Co obejrzeć w HBO Max w nadchodzący weekend? Mroczne nowości idealne na jesień, które umilą subskrybentom platformy sobotni i niedzielny wieczór.

Anna Bortniak
hbo max na weekend mrocznie obecnosc zakonnica horrory
Serwis HBO Max przygotował dla swoich subskrybentów mocne (i mroczne) nowości. W związku z tym, że jesienna i halloweenowa aura sprzyja oglądaniu horrorów, podpowiadamy, co obejrzeć na platformie w ten weekend. Wpadną nie tylko tytuły grozy, ale również inne godne uwagi produkcje. Oto TOP nowości w HBO Max na leniwe wieczory.

HBO Max - nowości. Co obejrzeć w weekend?

Twój Potwór

  • Tytuł filmu: Twój Potwór (Your Monster)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 38m
  • Reżyseria: Caroline Lindy
  • Obsada: Melissa Barrera, Tommy Dewey, Meghann Fahy, Edmund Donovan
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Bohaterką filmu "Twój Potwór" jest Laura. Znajduje się ona w niezbyt ciekawym położeniu - miała zostać gwiazdą nowej broadwayowskiej produkcji i żyć długo i szczęśliwie z reżyserem sztuki, ale ten nie tylko ją rzucił, ale również odebrał jej rolę. Kiedy dziewczyna wraca do rodzinnego domu, wyje do poduszki dniami i nocami. Pewnego dnia jej zawodzenie budzi monstrum, które od lat mieszka w jej szafie. Laura dostaje od niego ultimatum: albo się wyprowadzi, albo potwór wyrwie jej krtań.

Obecność

  • Tytuł filmu: Obecność (The Conjuring)
  • Rok produkcji: 2013
  • Czas trwania: 1h 52m
  • Reżyseria: James Wan
  • Obsada: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Ron Livingston
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Do serwisu HBO Max wpadły trzy części z serii Obecność - "Obecność", "Obecność 2" i "Obecność 3: Na rozkaz diabła". Amerykańskie horrory oparte na prawdziwych wydarzeniach koncentrują się na nietypowych sprawach, które starają się rozwiązać badacze zjawisk paranormalnych - Ed i Lorraine Warren. W pierwszej części zostają wezwani przez rodzinę, która doświadcza przerażających zjawisk nadprzyrodzonych, związanych z nawiedzeniem przez potężnego demona.

Zakonnica

  • Tytuł filmu: Zakonnica (The Nun)
  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 1h 36m
  • Reżyseria: Corin Hardy
  • Obsada: Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons
  • Ocena IMDb: 5.4/10

W uniwersum Obecności znajdują się również produkcje o mrocznej zakonnicy - "Zakonnica" i "Zakonnica II". Obie pojawiły się już w HBO Max. Akcja produkcji rozgrywa się w klasztorze w Rumunii w 1952 roku, gdzie młoda zakonnica popełnia tam samobójstwo. W sprawę angażuje się Watykan, który wysyła księdza Anthony'ego Burke'a oraz siostrę Irene, by wspólnie zbadali sprawę.

To

  • Tytuł filmu: To (It)
  • Rok produkcji: 2017
  • Czas trwania: 2h 15m
  • Reżyseria: Andy Muschietti
  • Obsada: Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard
  • Ocena IMDb: 7.3/10

W HBO Max zadebiutowały dwie części "To" - "To" oraz "To: Rozdział 2" - uwielbiane adaptacje powieści Stephena Kinga. Produkcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Derry w stanie Maine, gdzie grupa będzie musiała stawić czoła przerażającemu klaunowi Pennywise'owi, który nawiedza miasto i porywa dzieci. W 2. części bohaterowie muszą zmierzyć się z tytułowym złem, ale już jako dorośli.

Milczenie Julie

  • Tytuł filmu: Milczenie Julie (Julie zwijgt)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 37m
  • Reżyseria: Leonardo Van Dijl
  • Obsada: Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart
  • Ocena IMDb: 6.5/10

Ostatnią nowością jest dramat "Milczenie Julie", belgijski kandydat do Oscara. Film skupia się na tytułowej tenisistce Julie, która nieoczekiwanie mierzy się z oskarżeniami na temat jej trenera. Okazuje się, że mężczyzna został oskarżony o nadużycia wobec zawodniczek. Mimo że Julie wie coś na ten temat, postanawia milczeć i kontynuuje swoje treningi, tocząc jednocześnie wewnętrzną walkę swoją przyszłość.

11.10.2025 10:57
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxHorroryObecnośćzakonnica
