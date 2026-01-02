REKLAMA
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku

Leniwy weekend po Sylwestrze to doskonała okazja, by przyjrzeć nowościom w streamingu. Sprawdzamy, na co warto rzucić okiem w HBO Max.

Anna Bortniak
hbo max nowosci na weekend co obejrzec trucizna transformers
W ten weekend sporo osób będzie korzystać z bardzo długiego wolnego, a zatem to ostatnia okazja, by w spokoju obejrzeć sobie film lub serial. Nowości w streamingu akurat nie brakuje - HBO Max zadbało o subskrybentów, dostarczając im całą masę produkcji. Co obejrzeć? Sprawdzamy.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? Nowości - TOP 5

Queer

  • Tytuł filmu: Queer
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2h 15m
  • Reżyseria: Luca Guadagnino
  • Obsada: Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.5/10

"Queer" skupia się na Williamie Lee (Daniel Craig), przystojnym geju i amerykańskim pisarzu żyjącym w latach 50., który postanawia uciec z Nowego Jorku przez zgiełkiem miasta. Mężczyzna osiedla się w stolicy Meksyku, gdzie na heroinowym haju spędza czas na upijaniu się tanim alkoholem w lokalnym barze. Poznaje tam wiele mu podobnych bywalców - ludzi zagubionych i nieodnajdujących się w życiu w społeczeństwie. Wśród tych często specyficznych osób Lee poszukuje bliskości, starając się nawiązać romantyczny kontakt. Zażyłość znajduje u dużo młodszego od siebie Gene'a Allertona (Drew Starkey), z którym wyrusza w podróż w głąb Ameryki Południowej, by odnaleźć tajemniczą halucynogenną roślinę.

Motyl i skafander

  • Tytuł filmu: Motyl i skafander (Le scaphandre et le papillon)
  • Rok produkcji: 2007
  • Czas trwania: 1h 52m
  • Reżyseria: Julian Schnabel
  • Obsada: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Anne Consigny
  • Ocena IMDb: 8/10

"Motyl i skafander" to oparta na faktach produkcja, która opowiada o życiu redaktora francuskiego czasopisma "Elle", Jean-Dominique'a Bauby (Mathieu Amalric). Mężczyzna w wieku 43 lat został sparaliżowany w wyniku udaru, a z bliskimi mógł komunikować się tylko za pomocą lewego oka. W tym stanie Bauby próbuje odtworzyć swoje wspomnienia i opisać swój wewnętrzny świat.

Transformers

  • Tytuł filmu: Transformers
  • Rok produkcji: 2007
  • Czas trwania: 2h 24m
  • Reżyseria: Michael Bay
  • Obsada: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Do HBO Max wpadły wszystkie części serii "Transformers", co oznacza, że fani motoryzacji przepadną na cały weekend. Skupia się ona na Autobotach i Decepticonach, dwóch rasach robotów, którzy toczą ze sobą wojnę na Ziemi. W samym jej środku znajduje się nastoletni Sam Witwicky (Shia LaBeouf).

Trucizna

  • Tytuł filmu: Trucizna (Poison)
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 17m
  • Reżyseria: Wes Anderson
  • Obsada: Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley
  • Ocena IMDb: 6.8/10

"Trucizna" to wyjątkowa propozycja na weekend. Jest to bowiem film krótkometrażowy w reżyserii Wesa Andersona w gwiazdorskiej obsadzie. Adaptacja powieści Roalda Dahla skupia się na mężczyźnie, który odkrywa, że śpi na nim jadowity wąż.

Whiplash

  • Tytuł filmu: Whiplash
  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 1h 45m
  • Reżyseria: Damien Chazelle
  • Obsada: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, Melissa Benoist
  • Ocena IMDb: 8.5/10

Bohaterem oscarowej produkcji jest Andrew Neyman (Miles Teller), ambitny perkusista, który uczęszcza do jednej z najlepszych szkół muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy utalentowanym chłopakiem zaczyna interesować się Terence Fletcher (J.K. Simmons), Andrew wie, że nauka pod okiem wybitnego nauczyciela może załatwić mu przepustkę do wielkiego świata. Nowy perkusista szybko orientuje się, że cena, którą będzie musiał zapłacić za bycie członkiem muzycznej grupy, będzie dużo większa, niż sądził.

HBO Max: pełna lista nowości na weekend 2-4 stycznia 2026

1 STYCZNIA

  • Doktor Larsen, odc. 1
  • Emotki. Film
  • Saga "Zmierzch": Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem (cz. 1 i 2)
  • Jane Austen zrujnowała mi życie
  • Sama radość
  • Próg bólu

2 STYCZNIA

  • Karate Kid: Legendy
  • Karate Kid
  • Motyl i skafander
  • Clodagh
  • Ten obcy
  • Trucizna

3 STYCZNIA

  • Transformers
  • Transformers: Zemsta upadłych
  • Transformers 3
  • Transformers: Wiek zagłady
  • Transformers: Ostatni Rycerz
  • Queer
  • Fantastyczny pan Lis
  • Steve Jobs
  • Whiplash

4 STYCZNIA

  • Tess
