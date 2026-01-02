Ładowanie...

W ten weekend sporo osób będzie korzystać z bardzo długiego wolnego, a zatem to ostatnia okazja, by w spokoju obejrzeć sobie film lub serial. Nowości w streamingu akurat nie brakuje - HBO Max zadbało o subskrybentów, dostarczając im całą masę produkcji. Co obejrzeć? Sprawdzamy.

Jest tego więcej:

HBO Max: co obejrzeć w weekend? Nowości - TOP 5

Queer

"Queer" skupia się na Williamie Lee (Daniel Craig), przystojnym geju i amerykańskim pisarzu żyjącym w latach 50., który postanawia uciec z Nowego Jorku przez zgiełkiem miasta. Mężczyzna osiedla się w stolicy Meksyku, gdzie na heroinowym haju spędza czas na upijaniu się tanim alkoholem w lokalnym barze. Poznaje tam wiele mu podobnych bywalców - ludzi zagubionych i nieodnajdujących się w życiu w społeczeństwie. Wśród tych często specyficznych osób Lee poszukuje bliskości, starając się nawiązać romantyczny kontakt. Zażyłość znajduje u dużo młodszego od siebie Gene'a Allertona (Drew Starkey), z którym wyrusza w podróż w głąb Ameryki Południowej, by odnaleźć tajemniczą halucynogenną roślinę.

Motyl i skafander

"Motyl i skafander" to oparta na faktach produkcja, która opowiada o życiu redaktora francuskiego czasopisma "Elle", Jean-Dominique'a Bauby (Mathieu Amalric). Mężczyzna w wieku 43 lat został sparaliżowany w wyniku udaru, a z bliskimi mógł komunikować się tylko za pomocą lewego oka. W tym stanie Bauby próbuje odtworzyć swoje wspomnienia i opisać swój wewnętrzny świat.

Transformers

Do HBO Max wpadły wszystkie części serii "Transformers", co oznacza, że fani motoryzacji przepadną na cały weekend. Skupia się ona na Autobotach i Decepticonach, dwóch rasach robotów, którzy toczą ze sobą wojnę na Ziemi. W samym jej środku znajduje się nastoletni Sam Witwicky (Shia LaBeouf).

Trucizna

"Trucizna" to wyjątkowa propozycja na weekend. Jest to bowiem film krótkometrażowy w reżyserii Wesa Andersona w gwiazdorskiej obsadzie. Adaptacja powieści Roalda Dahla skupia się na mężczyźnie, który odkrywa, że śpi na nim jadowity wąż.

Whiplash

Bohaterem oscarowej produkcji jest Andrew Neyman (Miles Teller), ambitny perkusista, który uczęszcza do jednej z najlepszych szkół muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy utalentowanym chłopakiem zaczyna interesować się Terence Fletcher (J.K. Simmons), Andrew wie, że nauka pod okiem wybitnego nauczyciela może załatwić mu przepustkę do wielkiego świata. Nowy perkusista szybko orientuje się, że cena, którą będzie musiał zapłacić za bycie członkiem muzycznej grupy, będzie dużo większa, niż sądził.

HBO Max: pełna lista nowości na weekend 2-4 stycznia 2026

1 STYCZNIA

Doktor Larsen, odc. 1

Emotki. Film

Saga "Zmierzch": Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem (cz. 1 i 2)

Jane Austen zrujnowała mi życie

Sama radość

Próg bólu

2 STYCZNIA

Karate Kid: Legendy

Karate Kid

Motyl i skafander

Clodagh

Ten obcy

Trucizna

3 STYCZNIA

Transformers

Transformers: Zemsta upadłych

Transformers 3

Transformers: Wiek zagłady

Transformers: Ostatni Rycerz

Queer

Fantastyczny pan Lis

Steve Jobs

Whiplash

4 STYCZNIA

Tess

Anna Bortniak 02.01.2026 20:41

