Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Choć większość ludzi zapewne będzie hucznie świętować ostatni dzień roku, znajdą się też tacy, którzy będą woleli spędzić ten czas w domu z kubkiem herbaty w ręce i ekranem przed oczami. To właśnie dla nich wybieramy pięć streamingowych tytułów, z którymi warto zamknąć 2025 rok.
Dla platform streamingowych zwykle nie ma czegoś takiego jak zmarnowana okazja. Niezależnie od terminów, jesteśmy skutecznie zalewani najróżniejszymi tytułami, które wpadają do ofert serwisów. W grudniu znalazło się kilka kwiatków, które zasiliły oferty serwisów. Nie brakuje wśród nich naprawdę dobrych, godnych uwagi tytułów, w których "towarzystwie" warto spędzić ostatni dzień roku.
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 144 minuty
- Reżyseria: Rian Johnson
- Obsada: Daniel Craig, Josh O'Connor, Josh Brolin, Glenn Close
- Ocena IMDb: 7.5/10
Jud Duplenticy (Josh O'Connor) to młody duchowny, którego trudna przeszłość doprowadziła do znalezienia powołania. Po pewnym incydencie zostaje skierowany do jednej z małych parafii w Chimney Rock. Zarządza nią monsinior Jefferson Wicks (Josh Brolin) - charyzmatyczny lokalny autorytet. Panowie prędko wchodzą na ścieżkę konfliktu. Podczas gdy Jud wyznaje podejście oparte na zrozumieniu i miłości, Wicks znajduje się na zupełnie innym biegunie - żyje w ciągłym poczuciu wojny, a jego nauki, głoszone ku uciesze grupki najwierniejszych wyznawców, opierają się na podsycaniu wrogości i strachu. Wkrótce Wicks umiera w sposób zagadkowy na tyle, że do gry wchodzi Benoit Blanc (Daniel Craig), którego geniusz zostanie wystawiony na poważną próbę.
Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Netfliksa.
Bękart
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyseria: Nikolaj Arcel
- Obsada: Mads Mikkelsen, Simon Bennebjerg, Amanda Collin
- Ocena IMDb: 7.7/10
Kapitan Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) to weteran wojenny, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych, jutlandzkich wrzosowiskach w zamian, za obiecany przez króla tytuł szlachecki. Otrzymuje zgodę monarchy i zaczyna działać zgodnie z planem, Lokalny właściciel ziemski, Frederick de Schinkel (Simon Bennebjerg) jest do niego bardzo wrogo nastawiony i planuje wykupić całość wrzosowisk, by zyskać dzięki temu monopol władzy. Konfrontacja między nimi jest nieunikniona.
Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty HBO Max.
Państwo Rose
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: Jay Roach
- Obsada: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney
- Ocena IMDb: 6.7/10
Theo (Cumberbatch) i Ivy (Colman) poznali się lata wcześniej dzięki przypadkowi. Efekt? Związek, małżeństwo, rodzicielstwo. Przez ten czas życiowy podział był klarowny - Theo robi karierę jako architekt, zaś Ivy zajmuje się szeroko pojętym domem. Wkrótce dochodzi do zamiany ról - podczas gdy średnio sobie radząca restauracja Ivy nagle zyskuje oszałamiającą sławę, a sama kobieta - popularność, Theo wskutek katastrofalnego zdarzenia spada na zawodowe dno. Fala wzajemnych frustracji staje się kwestią czasu.
Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Disney+.
Mission: Impossible - The Final Reckoning
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 169 minut
- Reżyseria: Christopher McQuarrie
- Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Holt McCallany, Hannah Waddingham, Nick Offerman
- Ocena IMDb: 7.2/10
Ostatnia część jedna z najbardziej ikonicznych serii w historii współczesnego kina. Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z zespołem IMF kontynuują poszukiwania Entity - sztucznej inteligencji, która zinfiltrowała sieci wywiadowcze całego świata i naraziła je na ogromne niebezpieczeństwo. Ich tropem podążają rządy całego świata oraz tajemnicza osoba z przeszłości Ethana, ale dołączają też nowi sojusznicy. Hunt ściga się z czasem, by uratować świat, który znamy.
Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty SkyShowtime.
Merv
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyseria: Jessica Swale
- Obsada: Charlie Cox, Zooey Deschanel, Patricia Heaton
- Ocena IMDb: 5.6/10
Gdy Anna (Deschanel) i Russ (Cox) się rozstają, ich ukochany pies Merv traci radość życia. Teraz oboje muszą podjąć niezręczną decyzję dotyczącą wspólnej opieki nad psem. Russ liczy, że wyrwie psa z depresji, zabierając go na Florydę – ale niespodziewanie pojawia się tam Anna. Gdy Merv powoli odzyskuje radość życia, okazuje się, że naprawa złamanego serca psa może doprowadzić do ponownego zaiskrzenia między opiekunami.
Jest tego więcej:
Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Prime Video.