Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5

Dla platform streamingowych zwykle nie ma czegoś takiego jak zmarnowana okazja. Niezależnie od terminów, jesteśmy skutecznie zalewani najróżniejszymi tytułami, które wpadają do ofert serwisów. W grudniu znalazło się kilka kwiatków, które zasiliły oferty serwisów. Nie brakuje wśród nich naprawdę dobrych, godnych uwagi tytułów, w których "towarzystwie" warto spędzić ostatni dzień roku.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 144 minuty

Reżyseria: Rian Johnson

Obsada: Daniel Craig, Josh O'Connor, Josh Brolin, Glenn Close

Ocena IMDb: 7.5/10

Jud Duplenticy (Josh O'Connor) to młody duchowny, którego trudna przeszłość doprowadziła do znalezienia powołania. Po pewnym incydencie zostaje skierowany do jednej z małych parafii w Chimney Rock. Zarządza nią monsinior Jefferson Wicks (Josh Brolin) - charyzmatyczny lokalny autorytet. Panowie prędko wchodzą na ścieżkę konfliktu. Podczas gdy Jud wyznaje podejście oparte na zrozumieniu i miłości, Wicks znajduje się na zupełnie innym biegunie - żyje w ciągłym poczuciu wojny, a jego nauki, głoszone ku uciesze grupki najwierniejszych wyznawców, opierają się na podsycaniu wrogości i strachu. Wkrótce Wicks umiera w sposób zagadkowy na tyle, że do gry wchodzi Benoit Blanc (Daniel Craig), którego geniusz zostanie wystawiony na poważną próbę.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Netfliksa.

Bękart

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 127 minut

Reżyseria: Nikolaj Arcel

Obsada: Mads Mikkelsen, Simon Bennebjerg, Amanda Collin

Ocena IMDb: 7.7/10

Kapitan Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) to weteran wojenny, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych, jutlandzkich wrzosowiskach w zamian, za obiecany przez króla tytuł szlachecki. Otrzymuje zgodę monarchy i zaczyna działać zgodnie z planem, Lokalny właściciel ziemski, Frederick de Schinkel (Simon Bennebjerg) jest do niego bardzo wrogo nastawiony i planuje wykupić całość wrzosowisk, by zyskać dzięki temu monopol władzy. Konfrontacja między nimi jest nieunikniona.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty HBO Max.

Państwo Rose

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Jay Roach

Obsada: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney

Ocena IMDb: 6.7/10

Theo (Cumberbatch) i Ivy (Colman) poznali się lata wcześniej dzięki przypadkowi. Efekt? Związek, małżeństwo, rodzicielstwo. Przez ten czas życiowy podział był klarowny - Theo robi karierę jako architekt, zaś Ivy zajmuje się szeroko pojętym domem. Wkrótce dochodzi do zamiany ról - podczas gdy średnio sobie radząca restauracja Ivy nagle zyskuje oszałamiającą sławę, a sama kobieta - popularność, Theo wskutek katastrofalnego zdarzenia spada na zawodowe dno. Fala wzajemnych frustracji staje się kwestią czasu.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Disney+.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 169 minut

Reżyseria: Christopher McQuarrie

Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Holt McCallany, Hannah Waddingham, Nick Offerman

Ocena IMDb: 7.2/10

Ostatnia część jedna z najbardziej ikonicznych serii w historii współczesnego kina. Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z zespołem IMF kontynuują poszukiwania Entity - sztucznej inteligencji, która zinfiltrowała sieci wywiadowcze całego świata i naraziła je na ogromne niebezpieczeństwo. Ich tropem podążają rządy całego świata oraz tajemnicza osoba z przeszłości Ethana, ale dołączają też nowi sojusznicy. Hunt ściga się z czasem, by uratować świat, który znamy.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty SkyShowtime.

Merv

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 106 minut

Reżyseria: Jessica Swale

Obsada: Charlie Cox, Zooey Deschanel, Patricia Heaton

Ocena IMDb: 5.6/10

Gdy Anna (Deschanel) i Russ (Cox) się rozstają, ich ukochany pies Merv traci radość życia. Teraz oboje muszą podjąć niezręczną decyzję dotyczącą wspólnej opieki nad psem. Russ liczy, że wyrwie psa z depresji, zabierając go na Florydę – ale niespodziewanie pojawia się tam Anna. Gdy Merv powoli odzyskuje radość życia, okazuje się, że naprawa złamanego serca psa może doprowadzić do ponownego zaiskrzenia między opiekunami.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Prime Video.

Adam Kudyba 31.12.2025 13:27

