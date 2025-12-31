REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5

Choć większość ludzi zapewne będzie hucznie świętować ostatni dzień roku, znajdą się też tacy, którzy będą woleli spędzić ten czas w domu z kubkiem herbaty w ręce i ekranem przed oczami. To właśnie dla nich wybieramy pięć streamingowych tytułów, z którymi warto zamknąć 2025 rok.

Adam Kudyba
najlepsze filmy sylwester top
REKLAMA

Dla platform streamingowych zwykle nie ma czegoś takiego jak zmarnowana okazja. Niezależnie od terminów, jesteśmy skutecznie zalewani najróżniejszymi tytułami, które wpadają do ofert serwisów. W grudniu znalazło się kilka kwiatków, które zasiliły oferty serwisów. Nie brakuje wśród nich naprawdę dobrych, godnych uwagi tytułów, w których "towarzystwie" warto spędzić ostatni dzień roku.

REKLAMA

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 144 minuty
  • Reżyseria: Rian Johnson
  • Obsada: Daniel Craig, Josh O'Connor, Josh Brolin, Glenn Close
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Jud Duplenticy (Josh O'Connor) to młody duchowny, którego trudna przeszłość doprowadziła do znalezienia powołania. Po pewnym incydencie zostaje skierowany do jednej z małych parafii w Chimney Rock. Zarządza nią monsinior Jefferson Wicks (Josh Brolin) - charyzmatyczny lokalny autorytet. Panowie prędko wchodzą na ścieżkę konfliktu. Podczas gdy Jud wyznaje podejście oparte na zrozumieniu i miłości, Wicks znajduje się na zupełnie innym biegunie - żyje w ciągłym poczuciu wojny, a jego nauki, głoszone ku uciesze grupki najwierniejszych wyznawców, opierają się na podsycaniu wrogości i strachu. Wkrótce Wicks umiera w sposób zagadkowy na tyle, że do gry wchodzi Benoit Blanc (Daniel Craig), którego geniusz zostanie wystawiony na poważną próbę.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Netfliksa.

Bękart

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 127 minut
  • Reżyseria: Nikolaj Arcel
  • Obsada: Mads Mikkelsen, Simon Bennebjerg, Amanda Collin
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Kapitan Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) to weteran wojenny, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych, jutlandzkich wrzosowiskach w zamian, za obiecany przez króla tytuł szlachecki. Otrzymuje zgodę monarchy i zaczyna działać zgodnie z planem, Lokalny właściciel ziemski, Frederick de Schinkel (Simon Bennebjerg) jest do niego bardzo wrogo nastawiony i planuje wykupić całość wrzosowisk, by zyskać dzięki temu monopol władzy. Konfrontacja między nimi jest nieunikniona.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty HBO Max.

Państwo Rose

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 120 minut
  • Reżyser: Jay Roach
  • Obsada: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Theo (Cumberbatch) i Ivy (Colman) poznali się lata wcześniej dzięki przypadkowi. Efekt? Związek, małżeństwo, rodzicielstwo. Przez ten czas życiowy podział był klarowny - Theo robi karierę jako architekt, zaś Ivy zajmuje się szeroko pojętym domem. Wkrótce dochodzi do zamiany ról - podczas gdy średnio sobie radząca restauracja Ivy nagle zyskuje oszałamiającą sławę, a sama kobieta - popularność, Theo wskutek katastrofalnego zdarzenia spada na zawodowe dno. Fala wzajemnych frustracji staje się kwestią czasu.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Disney+.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 169 minut
  • Reżyseria: Christopher McQuarrie
  • Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Holt McCallany, Hannah Waddingham, Nick Offerman
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Ostatnia część jedna z najbardziej ikonicznych serii w historii współczesnego kina. Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z zespołem IMF kontynuują poszukiwania Entity - sztucznej inteligencji, która zinfiltrowała sieci wywiadowcze całego świata i naraziła je na ogromne niebezpieczeństwo. Ich tropem podążają rządy całego świata oraz tajemnicza osoba z przeszłości Ethana, ale dołączają też nowi sojusznicy. Hunt ściga się z czasem, by uratować świat, który znamy.

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty SkyShowtime.

Merv

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 106 minut
  • Reżyseria: Jessica Swale
  • Obsada: Charlie Cox, Zooey Deschanel, Patricia Heaton
  • Ocena IMDb: 5.6/10

Gdy Anna (Deschanel) i Russ (Cox) się rozstają, ich ukochany pies Merv traci radość życia. Teraz oboje muszą podjąć niezręczną decyzję dotyczącą wspólnej opieki nad psem. Russ liczy, że wyrwie psa z depresji, zabierając go na Florydę – ale niespodziewanie pojawia się tam Anna. Gdy Merv powoli odzyskuje radość życia, okazuje się, że naprawa złamanego serca psa może doprowadzić do ponownego zaiskrzenia między opiekunami.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Film dostępny do obejrzenia w ramach oferty Prime Video.

REKLAMA
Adam Kudyba
31.12.2025 13:27
Tagi: Co obejrzeć?Disney+HBO MaxnetflixPrime VideoSkyShowtime
Najnowsze
13:27
Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Aktualizacja: 2025-12-31T13:27:07+01:00
12:32
Najpiękniejsza porażka Disneya z błyskawiczną premierą w streamingu
Aktualizacja: 2025-12-31T12:32:40+01:00
12:20
Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:20:55+01:00
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
18:55
Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu
Aktualizacja: 2025-12-30T18:55:41+01:00
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA