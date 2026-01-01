Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów

Ładowanie...

Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Disney+ - te i inne platformy w tym roku aktywnie uczestniczyły w wyścigu o uwagę widzów i prześcigały się znakomitymi tytułami. Nie ulega wątpliwości, że na styczniowych Złotych Globach będzie bardzo mocny ścisk. Jeśli chodzi o seriale, ten rok jest bogaty nie tylko w oryginalne nowości, ale również powroty do znajomych światów. Nie było łatwo, ale zdecydowałem się wybrać najlepszą, najważniejszą dla mnie jedenastkę topowych odcinkowych produkcji roku. Oto najlepsze seriale, które mogliśmy oglądać w 2025 roku.

Najlepsze seriale 2025 roku - TOP 11

11. To: Witajcie w Derry

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs

Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs Obsada: Jovan Adepo, Chris Chalk, Bill Skarsgard, Taylour Paige

Jovan Adepo, Chris Chalk, Bill Skarsgard, Taylour Paige Ocena IMDb: 8/10

Zestawienie otwiera serial, który mnie bardzo miło w tym roku zaskoczył. Niby byłem przekonany, że znów chcę odwiedzić Derry i dać się przerazić demonicznemu Pennywise'owi (Skarsgard szaleje tu znacznie mocniej niż wcześniej), ale Andy Muschietti nie przekonał mnie, zwłaszcza w drugim filmie z serii "to", że ma na nią ciekawszy pomysł. Na szczęście okazało się zupełnie inaczej, a wątpliwości poszły w niebyt. Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami które już znamy, konkretniej w 1962 roku - środku zimnej wojny, momencie, w którym militarne napięcia i nuklearny strach są żywe. Właśnie w takich realiach do Derry przybywa rodzina Hanlonów - wojskowy pilot Leroy (Jovan Adepo), jego żona Charlotte (Taylour Paige) wraz z synem Willem (Blake Cameron James). W tym samym czasie w miasteczku dochodzi do zaginięcia pewnego ucznia, a niedługo później do trudnej do wytłumaczenia masakry. Ocalały z niej tylko dwie osoby - zmagająca się z traumą Lilly Bainbridge (Clara Stack) i walcząca o udowodnienie niewinności oskarżonego o udział w tym zdarzeniu ojca Ronnie (Amanda Christine). Dziewczyny, wraz z nowymi kompanami z czasem zaczynają pojmować, że oko na nich ma coś znacznie groźniejszego i bezwzględnego niż policja. Tak, chodzi o klauna. Trochę trzeba na niego poczekać, ale gwarantuję - warto!

Serial dostępny do obejrzenia na HBO Max.

10. Śmierć od pioruna

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Makowsky

Mike Makowsky Obsada: Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Betty Gilpin, Nick Offerman

Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Betty Gilpin, Nick Offerman Ocena IMDb: 7.7/10

Rzadko się zdarza, że w ciągu czterech odcinków da się opowiedzieć historię spełnioną fabularnie i aktorsko. To się jednak udało w przypadku opartego na faktach miniserialu, który choć jest osadzony w XIX wieku, bez problemu zostanie zrozumiany przez współczesną widownię. James Garfield (Michael Shannon) to republikański kongresmen z Ohio z przeszłością wojenną, która mocno przyczynia się do szacunku wobec jego osoby. Garfieldowi jest daleko jednak do "realpolitik" i prowadzenia wojenek z innymi - jest prostym farmerem, który wychodzi z założenia, że warto być blisko ludu i nie wikłać się zbyt mocno w układy. Równocześnie obserwujemy Charlesa J. Guiteau (Matthew Macfayden), oszusta, który właśnie wyszedł z więzienia i szuka swojego miejsca w świecie. Pierwszy w niezwykłych okolicznościach zostaje kandydatem Partii Republikańskiej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaś drugi - jego największym wielbicielem oraz...mordercą.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

9. Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Liza Singer, Stu Livingston

Liza Singer, Stu Livingston Obsada: Hudson Thames, Kari Wahlgren, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Hugh Dancy

Hudson Thames, Kari Wahlgren, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Hugh Dancy Ocena IMDb: 7.5/10

Wielu może zaskoczy akurat ta pozycja, dla mnie akurat jest ona zasadna. Twórcy tej produkcji postanowili wprowadzić trochę życia do skostniałego tematu origin story Spider-Mana, rzucając na nie nieco nowego światła i urozmaicając fabularnie. Peter (Thames) w dość dziwnych okolicznościach nabywa swoich pajęczych mocy i zaczyna edukację w liceum Midtown. Niedługo później dostaje się też na wymarzony staż w Oscorp, gdzie wraz z innymi młodymi naukowcami pracuje nad najnowszymi technologiami pod czujnym patronatem wizjonerskiego prezesa firmy, Normana Osborna (Colman Domingo - jak doskonały jest to casting!). Peter, jako Spider-Man, próbuje jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności by pomagać innym, ale prowadzenie podwójnego życia sporo zamiesza w jego życiu i stawia przed nim sporo wyzwań.

Serial dostępny do obejrzenia na Disney+.

8. Squid Game, sezon 3

Lata emisji: 2021-25

2021-25 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Dong-hyuk Hwang

Dong-hyuk Hwang Obsada: Jung-jae Lee, Ha-joon Wi, Suk-ho Jun, Si-wan Yim

Jung-jae Lee, Ha-joon Wi, Suk-ho Jun, Si-wan Yim Ocena IMDb: 8.0/10

Choć sam obejrzałem "Squid Game" ze sporym opóźnieniem, nietrudno było mi się wkręcić, a ostatni sezon to naprawdę udana wisienka na torcie, jeśli chodzi nie tylko o rozwój fabularny bohaterów, ale o "zwykły" storytelling. Finałowy sezon zaczyna się tam, gdzie kończył się poprzedni. Zainspirowana przez Gi-huna (Jung-jae Lee) rewolucja została stłumiona, wskutek czego wielu (w tym przyjaciel protagonisty) zginęło. W grze jednak wciąż pozostało sporo graczy, którzy zrobią wiele, by wygrać rosnącą główną nagrodę. W trakcie morderczych rozgrywek dzieje się wiele - Joon-hee (Yu-ri Jo) za chwilę urodzi dziecko, No-eul (Gyoo-yeong Park) desperacko próbuje ocalić znajomego, a wszystko z bezpiecznej odległości oglądają szychy. Dong-hyuk Hwang mistrzowsko domknął (ale czy na pewno?) tę emocjonującą historię, którą widzowie śledzili przez lata.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

7. Strefa gangsterów

Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Guy Ritchie, Anthony Byrne, Ronan Bennett

Guy Ritchie, Anthony Byrne, Ronan Bennett Obsada: Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine

Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine Ocena IMDb: 8.3/10

Guy Ritchie przyzwyczaił nas do zabierania w gangsterski świat, jednak patronowane jego nazwiskiem tytułyczęściej miały w sobie coś z komedii akcji. Tutaj jest inaczej - serial, który współtworzy, to intensywna, krwawa rozgrywka o władzę w półświatku. Nestorem rodu i głównodowodzącym familijnej organizacji przestępczej jest Conrad (przerażający jak prawie nigdy Pierce Brosnan), a jego największym wsparciem w prowadzeniu biznesów i podejmowaniu decyzji - żona Maeve (Helen Mirren). Ich najbardziej zaufanym współpracownikiem jest Harry Da Souza (Tom Hardy) - facet od czarnej roboty. Harriganowie silnie rywalizują o wpływy z inną przestępczą rodziną - Stevensonami. Gdy dochodzi do pewnego zdarzenia z udziałem wnuka Conrada i syna szefa Stevensonów, wojna pomiędzy rodami staje się kwestią czasu. Znakomita produkcja, która dowodzi wielu rzeczy, ale w szczególności tego, że Tom Hardy to aktorska bestia.

Serial dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

6. The Last of Us, sezon 2

Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Craig Mazin, Neil Druckmann

Craig Mazin, Neil Druckmann Obsada: Bella Ramsey, Isabela Merced, Pedro Pascal, Jeffrey Wright, Young Mazino

Bella Ramsey, Isabela Merced, Pedro Pascal, Jeffrey Wright, Young Mazino Ocena IMDb: 8.5/10

Przypuszczam, że ta pozycja może zostać szczególnie zakwestionowana - odkąd ciężar fabularny bardziej osadzono na Ellie (Bella Ramsey), powszechne stały się różnie uzasadniane zarzuty o obniżoną jakość. Moim zdaniem nie jest tak wybitnie, jak w poprzednim sezonie, ale "The Last of Us" wciąż trzyma kapitalny poziom. Akcja 2. sezonu rozgrywa się kilka lat po tamtych wydarzeniach. Joel (Pedro Pascal) i Ellie są już od jakiegoś czasu ścisłymi członkami ocalałej społeczności Jackson, na której czele stoi Tommy (Gabriel Luna). Relacja pomiędzy dwójką bohaterów jest jednak widocznie daleka od tego, czego byliśmy świadkami wcześniej - Ellie świadomie ignoruje Joela, zaś mężczyzna nie chce wchodzić dziewczynie w drogę. Przyszłość zmusza Joela do zmierzenia się z konsekwencjami czynu z przeszłości, zaś Ellie - do wyruszenia w daleką i niebezpieczną podróż. Mówcie co chcecie, ale uważam, że Ramsey udźwignęła odpowiedzialność. Nie mówię już nawet o fantastycznych, emocjonalnych scenach z udziałem Pedro Pascala.

Serial dostępny do obejrzenia na HBO Max.

5. Daredevil: Odrodzenie

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Justin Benson, Aaron Moorhead, Dario Scardapane

Justin Benson, Aaron Moorhead, Dario Scardapane Obsada: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer, Wilson Bethel

Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer, Wilson Bethel Ocena IMDb: 8.1/10

Gdy Diabła Stróża przejęło w swe szeregi Disney+, wielu się zastanawiało, czy względem trzech sezonów Netfliksa, będziemy mieli do czynienia z progresem, czy raczej z obniżeniem formy. Okazało się, że to pierwsze. Matta Murdocka (Charlie Cox) na nowo poznajemy, gdy wraz z przyjaciółmi i wspólnikami, Karen (Deborah Ann Woll) i Foggym (Elden Henson) wybierają się do baru, by świętować emeryturę przyjaciela. Sprawy jednak przybierają inny obrót - zgromadzeni stają się celem zamachu ze strony Benjamina Poindextera (Wilson Bethel), który zabija Foggy'ego. Zrozpaczony Matt, ubrany w kostium Daredevila, w swojej wściekłości prawie zabija zamachowca, po czym kończy z karierą mściciela. Rok później los stawia przed nim nowe wyzwania - pojawienie się w mieście seryjnego mordercy, czy polityczny sukces jego największego wroga, Wilsona Fiska (Vincent D'Onofrio), który zdobywa fotel burmistrza Nowego Jorku. "Daredevil: Odrodzenie" to na wielu poziomach fantastyczny serial - bez problemu wciąga, nie cierpi na dłużyzny, stoi przede wszystkim doskonałą formą duetu Cox-D'Onofrio, ale odsłania również kilka innych gwiazd: Jon Bernthal znów cudownie szarżuje jako Frank Castle, a Michael Gandolfini udowadnia, że przeznaczona jest mu aktorska wielkość, nie tylko ze względu na nazwisko.

Serial dostępny do obejrzenia na Disney+.

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Seth Rogen, Evan Goldberg

Seth Rogen, Evan Goldberg Obsada: Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Catherine O'Hara, Chase Sui Wonders

Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Catherine O'Hara, Chase Sui Wonders Ocena IMDb: 8.1/10

Satyr na określone branże było w historii kina milion pięćset sto dziewięćset. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem, że Seth Rogen zrobi właśnie w tej konwencji serial poświęcony branży filmowej, były we mnie dwa wilki. Pierwszy się cieszył na potencjalnie wnikliwe i celne humorystycznie komentarze, drugi zaś zastanawiał się, na ile humor typowy dla produkcji Rogena będzie przesłaniał główny punkt opowieści. Aktor wcielił się w Matta Remicka - filmowego geeka, który ma aspiracje by rządzić studiem Continental i być promotorem znakomitych produkcji, współpracować z najważniejszymi postaciami Hollywood, szerzyć chwałę wspaniałego kina. Z czasem odkrywa, że branża jest wyjątkowo złożonym systemem, w którym marzenia nie zawsze da się zrealizować (ale próbować można). Kapitalny, energicznie poprowadzony serial, a gościnna rola Martina Scorsese pozostaje w mojej pamięci po dziś dzień.

3. Dojrzewanie

Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jack Thorne, Stephen Graham

Jack Thorne, Stephen Graham Obsada: Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters

Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters Ocena IMDb: 8.1/10

Wiele produkcji szczyciło się tym, że brało na warsztat Ważny Społecznie Temat, a później marnowało potencjał, by go rzetelnie opowiedzieć. "Dojrzewanie", słusznie nagrodzone kilkoma statuetkami Emmy, jest dowodem na to, że da się podejść do ciężkiego tematu z pomysłem i niezwykłą jakością, tak jak zrobili to Thorne i Graham. Akcja rozpoczyna się bez skrupułów - komisarz Luke Bascombe (Waters) i sierżant Misha Frank (Faye Marsay) wraz z solidnie uzbrojonymi posiłkami dokonują o zatrzymania 13-letniego Jamiego Millera (Cooper). W domu chłopca panuje chaos, zaskoczenie, niedowierzanie, sam chłopiec jest przerażony. Spanikowani rodzice (Stephen Graham i Christine Tremarco) jadą na komendę, by dowiedzieć się co się dzieje. Okazuje się, że Jamie jest oskarżony o zabicie swojej szkolnej koleżanki.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

2. Heweliusz

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jan Holoubek

Jan Holoubek Obsada: Konrad Eleryk, Michał Żurawski, Magdalena Różczka, Justyna Wasilewska

Konrad Eleryk, Michał Żurawski, Magdalena Różczka, Justyna Wasilewska Ocena IMDb: 7.8/10

Gdyby Polska miała siłę przebicia, ten serial rywalizowałby o Złote Globy - jest żywym dowodem na to, że nie jesteśmy od nikogo gorsi i nie mamy powodów do jakichkolwiek kompleksów, jeśli chodzi o tworzenie fantastycznych wizualnie i fabularnie dzieł. Akcja serialu wybitnego w swoim fachu Jana Holubka rozgrywa się na różnych płaszczyznach czasowych, ale kluczowa jest data 14 stycznia 1993 roku. Właśnie wtedy po wodach Bałtyku pływa polski prom, tytułowy Jan Heweliusz, dowodzony przez doświadczonego w swoim fachu kapitana Andrzeja Ułasiewicza (Borys Szyc). To, co dla wielu członków załogi jest codzienną pracą i rutynowym wykonywaniem swoich obowiązków, z czasem zamienia się w niemożliwą do wygrania walkę o przetrwanie. Warunki pogodowe się pogarszają, a rozszalały sztorm sprawia, że Jan Heweliusz tonie. Ci, którym udaje się przeżyć, muszą żyć z tym traumatycznym wspomnieniem, a rodziny ofiar - walczyć o sprawiedliwość, godność i rozliczenie odpowiedzialnych za katastrofę, która zabrała im najbliższych. Jeśli jakimś cudem nie znaliście wcześniej Konrada Eleryka, po obejrzeniu tego serialu nie wyrzucicie z pamięci tego nazwiska już nigdy.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

1. The Pitt

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Noah Wyle, R. Scott Gemmill, John Wells

Noah Wyle, R. Scott Gemmill, John Wells Obsada: Noah Wyle, Patrick Ball, Shabana Azeez, Isa Briones, Supriya Ganesh

Noah Wyle, Patrick Ball, Shabana Azeez, Isa Briones, Supriya Ganesh Ocena IMDb: 8.9/10

Seriali medycznych w historii telewizji było wiele, może nawet za wiele. Od lat nie mieliśmy takiego dzieła, które powszechnie uznawanoby za znakomite, wyłamujące się z pewnego schematu, a zarazem potrafiące dołożyć kamyczek do współczesnej dyskusji na temat ochrony zdrowia. Panie i panowie, oto "The Pitt" - najlepszy serial tego roku, który spełnia wszystkie powyższe wymagania. Akcja rozgrywa się w trakcie jednej zmiany załogi szpitala w Pittsburghu. Zawiaduje nią doktor Michael "Robby" Robinavitch (Wyle), który w głowie wciąż ma wspomnienia z czasów pandemii, kiedy to stracił swojego mentora. Nie ma jednak czasu, żeby to przetrawiać, tym bardziej, że trzeba zająć się nowymi członkami załogi, m.in. dr Santos (Briones), dr King (Taylor Dearden), Victorią Javadi (Azeez) i Whitakerem (Gerran Howell). Wraz z pozostałymi lekarzami dziennej zmiany będą musieli stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Jak nietrudno się domyślić, wiele z nich wystawi wytrzymałość medyków na próbę. Serial idealnie uchwycił tak konieczny dla swojego gatunku złoty środek. Nie przekracza granicy zrzucania na bohaterów wszystkiego co możliwe, a co chyba najważniejsze - dostrzega w nich ludzi którzy czują, są ambitni i mają swoje sposoby (nie)radzenia sobie z rzeczywistością. To samo robi z pacjentami - zamiast nadmiernej sensacji związanej z ich przypadkami twórcy wolą wysłuchać ich historii.

Serial dostępny do obejrzenia na HBO Max.

