2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila

"The Pitt" miało swoją premierę w styczniu 2025 roku, a następne odcinki były emitowane przez kolejne tygodnie. Produkcja skutecznie wypełniła niszę i przywróciła gatunkowi seriali medycznych chwałę. Serial podbił serca widzów i krytyków nie tylko znakomitymi aktorskimi kreacjami, ale również brakiem wygładzania szpitalnej rzeczywistości, czy oryginalną strukturą - każdy odcinek bowiem równa się jednej godzinie zmiany odbywanej przez pracowników oddziału ratunkowego szpitala w Pittsburghu. Doceniło to również gremium przyznające nagrody Emmy - do "The Pitt" powędrowało pięć statuetek, w tym do Noaha Wyle'a - odtwórcy głównej roli, a także reżysera, scenarzysty i producenta wykonawczego serialu.

The Pitt - o czym opowie 2. sezon serialu?

Druga odsłona uwielbianego serialu dokona skoku czasowego - będzie rozgrywać się bowiem 10 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a konkretniej w weekend amerykańskiego Święta Niepodległości, przypadającego na 4 lipca. Zgodnie z zapowiedziami, mają się pojawić przypadki, w których lekarze z oddziału ratunkowego, pod dowództwem Robby'ego (Noah Wyle) będą musieli mierzyć się z obrażeniami spowodowanymi zabawami pirotechnicznymi. Niewątpliwie solidnej dynamiki całości nada również fakt, że w drugim sezonie pojawi się nowa lekarka, dr Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), a na oddział wraca jeden z bohaterów - Frank Langdon (Patrick Ball), rezydent będący prawą ręką głównego bohatera, odsunięty przez niego od pracy.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu "The Pitt" pojawi się w HBO Max lada dzień - dokładnie 8 stycznia. Nie zmienia się struktura serialu - każdy z 15 cotygodniowo emitowanych epizodów będzie równał się jednej godzinie zmiany na oddziale. Jak możemy zobaczyć w zwiastunie, bohaterowie oprócz osobistych problemów i efektów Święta Niepodległości będą musieli się również zmierzyć z awarią technologiczną, która niewątpliwie skomplikuje im pracę.

The Pitt - obsada 2. sezonu

W nowym sezonie "The Pitt" ponownie zobaczymy większość bohaterów, które znamy z poprzedniej odsłony. Nie z każdym - wiadomo, że w obsadzie 2. sezonu nie znalazła się Tracy Ifeachor, wcielająca się w dr Heather Collins.

Oto obsada 2. sezonu "The Pitt":

Noah Wyle jako dr Michael "Robby" Robinavitch

jako dr Michael "Robby" Robinavitch Patrick Ball jako dr Frank Langdon

jako dr Frank Langdon Supriya Ganesh jako dr Samira Mohan

jako dr Samira Mohan Katherine LaNasa jako Dana Evans

jako Dana Evans Fiona Dourif jako dr Cassie McKay

jako dr Cassie McKay Taylor Dearden jako dr Mel King

jako dr Mel King Isa Briones jako dr Trinity Santos

jako dr Trinity Santos Gerran Howell jako Dennis Whitaker

jako Dennis Whitaker Shabana Azeez jako Victoria Javadi

jako Victoria Javadi Sepideh Moafi jako dr Baran Al-Hashimi

jako dr Baran Al-Hashimi Shawn Hatosy jako dr Jack Abbot

jako dr Jack Abbot Christopher Thornton jako dr Caleb Jefferson

jako dr Caleb Jefferson Luke Tennie jako dr Crus Henderson

Adam Kudyba 01.01.2026 11:05

