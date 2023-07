Jeden z najlepszych filmów zeszłego roku trafia na HBO Max! Nie puszczali go w polskich kinach

Co oglądać w HBO Max w drugiej połowie lipca? Śpieszymy z pomocą. Wysyp nowości w serwisie obejmuje między innymi powroty dwóch uwielbianych seriali. Pierwszy z nich to 5. sezon popularnego "Co robimy w ukryciu", czyli wampirycznego mockumentu, za który odpowiada m.in. Taika Waititi - dwa świeżutkie odcinki wpadły do oferty w środę. Drugi wielki powrót to premiera 4. serii "Harley Quinn", czyli jednego z najlepszych animowanych seriali od HBO. Tytuł oferuje jedne z najciekawszych interpretacji postaci z komiksów z DC wraz z potężną dawką bezbłędnej satyry.



Jednak najciekawszą nowością jest w moim odczuciu pewien film, który w zeszłym roku ominął polskie kina i po raz pierwszy trafił do biblioteki serwisu streamingowego z modelem subskrypcyjnym. Mowa o absolutnie fenomenalnym "Living", nominowanym do dwóch Oscarów: za najlepszy scenariusz (Kazuo Ishiguro) oraz za najlepszą męską rolę pierwszoplanową (Bill Nighy).



