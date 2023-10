Streamingowa inflacja. Przy swojej cenie pozostaje tylko Amazon. Jeszcze

CEO Disneya Bob Iger stwierdził w tym roku, że korporacja do tej pory za mało sobie liczyła za abonamenty swoich platform streamingowych. Dlatego w sierpniu dostęp do nich wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 3 dolary - w przypadku Disney+ bez reklam do 13,99 dolarów miesięcznie, a jeśli chodzi o Hulu to do 17,99 dolarów miesięcznie. W Polsce Disney+ niedawno ruszył z atrakcyjną promocją na trzymiesięczną subskrypcję, która wygaśnie w sam raz na cenowy skok. Od grudnia za usługę będziemy płacić nie jak do tej pory 28,99 zł/msc., tylko 37,99 zł/msc.



Więcej o podwyżce Disney+ poczytasz na Spider's Web: Disney+ podniesie ceny również w Polsce. Od grudnia będziemy płacić więcej