Okej - na wstępie przyznam szczerze, że sam traktuję ten debiut bardziej jako ciekawostkę, szykując się na odrobinę rozrywki w stylu guilty pleasure. Postawmy sprawę jasno: The CW raczej nie jest gwarantem jakościowych produkcji, a i pierwsze opinie krytyków zza oceanu nie należą do najcieplejszych. Dodam też, że "Rycerze" zostali już jakiś czas temu srogo skrytykowani za pierwszy zwiastun, który - eufemistycznie pisząc - nie prezentował się zbyt korzystnie. Obawy fanów pęczniały z tygodnia na tydzień.



Dziennikarze piszą już o kiepsko napisanych postaciach i nieciekawej opowieści; padają porównania do 2. sezonu "Riverdale", ale nie brakuje też głosów o interesującym podejściu do historii związanej z Mrocznym Rycerzem. Ponoć serial może spodobać się tym, którzy są otwarci na pomysłowe modyfikacje kanonu Batmana. Nie brzmi zachęcająco? Jak dla mnie - wręcz przeciwnie. Jeśli ta produkcja okaże się bardziej zła niż nijaka, ale zagwarantuje kilka odważnych (a najlepiej: odklejonych) pomysłów, ma szansę idealnie nadać się na pełną radochy i szydery zabawę. A może "Rycerzom" uda się zaskoczyć czymś oryginalnym w ten fajny sposób? Póki co średnie ocen widzów w serwisach Rotten Tomatoes czy IMDB nie szorują po dnie tak bardzo, jak opinie krytyków. I choć zazwyczaj bardziej ufam tym ostatnim, ostatecznie każda i każdy z nas i tak powinien zweryfikować dane dzieło sam.



"Gotham Knights" przedstawia losy syna Bruce’a Wayne’a, który próbuje dowieść swojej niewinności w sprawie zabójstwa ojca. Bohaterowi pomogą w tym między innymi Harper Row (Fallon Smythe), Cullen Row (Tyler DiChiara) i Duela (Olivia Rose Keegan), czyli córka nemezis Batmana: Jokera. Reżyserem serialu jest Danny Cannon, który odpowiada za wiele odcinków innych tytułów z uniwersum DC - "Gotham" czy "Pennywortha".