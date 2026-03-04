REKLAMA
Obecnie nie ma lepszego dreszczowca. Po ostatnim odcinku będziecie płakać

Ponad dwa lata czekaliśmy, aby ponownie zobaczyć Idrisa Elbę w roli korporacyjnego negocjatora. Serial "Porwanie" jeszcze w styczniu powrócił z 2. sezonem, aby dostarczyć widzom pożądanych emocji. Nowa odsłona dreszczowca od Apple TV właśnie dobiegła końca.

Rafał Christ
hijack 2 sezon dreszczowiec apple tv opinie co obejrzeć
"W powietrzu" sprawdzało się, jako samodzielna opowieść. To była historia o negocjatorze korporacyjnym, który leci porwanym samolotem i w trakcie siedmiogodzinnej trasy wykorzystuje swoje umiejętności, próbując uratować wszystkich na pokładzie. Tyle. W 2023 roku dowiedzieliśmy się, jak to wszystko się kończy. Apple TV postanowiło jednak swój serial kontynuować i zamówiło 2. sezon. Tylko jego fabuła nie rozgrywa się już w powietrzu.

W Polsce "Hijack" wraz z 2. sezonem zmienił nazwę na "Porwanie". Dobrze nam znany Sam Nelson powraca w nim, aby samemy stać się porywaczem. Dlaczego główny bohater decyduje się przejąć kontrolę nad berlińskim metrem? Sprawa wcale nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Na osoby, które uważnie śledziły nowe odcinki, czekało wiele niespodzianek. I mnóstwo doskonałej rozrywki.

"PORWANIE" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
PORWANIE
Apple TV+
Porwanie - opinie o dreszczowcu Apple TV

Może i "Porwanie" nie jest już tak dobrze oceniane jak "W powietrzu". Wynik serialu spadł z 90 do 73 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Wciąż jednak jest to świetny wynik. Choć nie brakuje osób, które twierdzą, że powinien być znacznie wyższy. Wystarczy spojrzeć do mediów społecznościowych. Fani produkcji piszą, że 2. sezon "Hijack" chwycił ich za gardło i nie chciał puścić. Nazywają go wręcz najlepszym serialem 2026 roku do tej pory.

2. sezon "Hijack" to prawdopodobnie najlepszy serial 2026 roku do tej pory

"Hijack" powrócił z 2. sezonem... Apple TV robi naprawdę dobry kontent, wręcz najlepszy

Apple TV ma najlepsze seriale. Oglądam właśnie "Hijack" i... cholera, jakie to jest dobre

- czytamy na X (dawny Twitter).

Niestety, wszystko co dobre ma swój kres. W przypadku 2. sezonu "Hijack" nadszedł on właśnie dzisiaj. 4 marca na Apple TV zadebiotował bowiem ostatni odcinek "Porwania". Wreszcie możemy sprawdzić finał nowego rozdziału losów Sama Nelsona. Sądząc po powyższych wpisach, wiele osób będzie po nim płakać i szukać serialu, który wypełni dziurę w sercu po jego finale.

Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

