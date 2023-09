Nie, "Twisted Metal" nie jest wybitną produkcją i adaptacją na poziomie najlepszych transferów z jednego medium do drugiego. Co nie zmienia faktu, że w mojej opinii przekład w pełni się udał. I to przy budżetowych brakach!



Może to właśnie dzięki finansowym ograniczeniom twórcy zmuszeni byli zrobić coś nieoczekiwanego i napisać szaloną, ale solidną historię mocno skupioną na postaciach? Jeśli tak - niech żyją niższe budżety! Oto gęsta, dynamiczna opowieść, w której nie zabraknie easter eggów dla fanów tytułu z lat 90. Akcja "Twisted Metal" rozgrywa się 20 lat po tym, jak błąd komputerowy podzielił kraj na miasta objęte stanem wojennym i rejony "zewnętrzne", zamieszkane przez przestępców oraz zdesperowanych ocalałych.



Pewien outsider otrzymał szansę na lepsze życie, ale tylko wtedy, gdy uda mu się przewieźć tajemniczą paczkę przez postapokaliptyczne pustkowie. Z pomocą uzbrojonego w siekierę złodzieja samochodów, zmierzy się z barbarzyńcami prowadzącymi niszczycielskie pojazdy i innymi niebezpieczeństwami na drodze.



Jest zabawnie, satyrycznie, intensywnie i brudno. Całość bywa równie bezpretensjonalna i głupawa (mamy tu sporo absurdalnej przemocy i niedorzecznych pojazdów), co zaskakująco dojrzała - zwłaszcza w kontekście pochylania się nad głównymi postaciami. "Twisted Metal" ma zatem wszystko to, czego oczekujemy od solidnej rozrywkowej produkcji: nie robi z widza idioty, ma coś do powiedzenia, przede wszystkim jednak skupia się na gwarantowaniu frajdy. I robi to skutecznie.