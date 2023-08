Złota era streamingu dobiegła końca. Platformy coraz częściej wycofują się ze swoich projektów

Streaming działał do tej pory na zasadach wolnej amerykanki, bo prawodawcy nie do końca wiedzieli, jak go kwalifikować - ni to kino, ni telewizja. Teraz powoli zaczyna się to zmieniać. Chociaż strajkujący scenarzyści i aktorzy znaleźli się w gorszej sytuacji niż platformy VOD, to jednak są zdeterminowani, aby osiągnąć swoje cele i wprowadzić regulacje prawne dotyczące tantiem ze streamingu. Idą po wygraną, przez co - być może - Netflix i spółka będzie musiał niedługo liczyć się z dodatkowymi kosztami. Słowem: przyszłość branży nie rysuje się w różowych barwach.