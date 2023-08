"Flash" wreszcie dobiegł na HBO Max. To finansowa klapa roku, ale i tak warto dać jej szansę

"Flash" debiutował w serwisie w piątek 25 sierpnia - dwa miesiące po premierze kinowej. Przy budżecie rzędu 200 mln dol. film zarobił na całym świecie zaledwie 268 mln. A jednak, jakkolwiek daleko mu do najwyższej superbohaterskiej półki, film Andy'ego Muschetti'ego to zdecydowanie ścisła czołówka najsolidniejszych obrazów wchodzących w skład DCEU. Obraz został wykorzystany do zresetowania niektórych aspektów wszechświata zmierzającego do DCU, czyli nowego otwarcia pod wodzą Jamesa Gunna i Petera Safrana. Wraz z filmem "Aquaman i Zaginione Królestwo" doprowadzi do nadchodzącego filmu "Superman: Legacy" z 2025 roku, będącego rozpoczęciem nowego uniwersum.



Studio zapowiedziało film blisko dekadę temu - w 2014 roku. Rok później ogłoszono, że w tytułowego herosa wcieli się Ezra Miller, a obraz trafi do kin już w 2018 (jak wiemy - nic takiego się nie wydarzyło). Kolejne lata to organizacyjny chaos i regularne roszady na stanowiskach kreatywnych. W końcu się udało - po udanych pokazach testowych film wreszcie trafił do kin, ciesząc się umiarkowanie ciepłym przyjęciem. Umiarkowanie, bo mimo wielu mocnych stron, pewne elementy obrazu (na czele z niesmacznym festiwalem alternatywnych inkarnacji herosów w CGI, wśród których znalazł się np. zmarły w 2004 roku Christopher Reeve) budzą niesmak.