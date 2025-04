Z Prime Video znika najbrutalniejszy horror ostatnich lat. W streamingu już go nie obejrzycie

O takim marketingu marzą wszyscy twórcy. Nie wydaje się na niego ani centa, a i tak robi robotę, docierając do najdalszych zakątków świata. W tym wypadku wystarczył wpis w mediach społecznościowych, że ktoś zwymiotował na seansie "Terrifiera 2". Wieść się rozniosła po całym internecie, więc każdy chciał się z tym brutalnym horrorem zmierzyć. W efekcie zarobił on 15,7 mln dol. Jak na hollywoodzkie standardy jest to wynik skromny, ale przy budżecie w wysokości 250 tys. dol. robi spore wrażenie.



Również Polacy postanowili sprawdzić, o co tyle szumu. Czy opowieść o morderczym klaunie Arcie, który prześladuje nastolatkę i jej młodszego brata, rzeczywiście jest tak obrzydliwa, jak wszyscy mówią? Szybko przekonali się, że tak. Bo stojący za kamerą Damien Leone nikogo nie oszczędza. Przedłuża i intensyfikuje brutalne sceny. To istna orgia przemocy podana w formie sennego koszmaru. Widzom o słabszych żołądkach rzeczywiście może zrobić się niedobrze. Jak się okazało, użytkownicy Prime Video do nich nie należą.