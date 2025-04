Głośny horror z Russellem Crowe'em znika z Netfliksa. To ostatnia szansa, żeby go obejrzeć

"Egzorcysta papieża" zaraz zniknie z Netfliksa. Film został oznaczony do usunięcia i za kilka dni już go na platformie nie będzie. Można go obejrzeć jedynie do najbliższego czwartku włącznie. Później nie będzie możliwości zobaczenia go w ramach opłacanej subskrypcji żadnego z dostępnych w naszym kraju serwisów streamingowych. Można go będzie co najwyżej wypożyczyć na platformach VOD.



