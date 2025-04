Nie mogę się doczekać, aż nowy horror przebije się na Prime Video. Rzuci wyzwanie Reacherowi?

Jest nadzieja, że być może pewien śmiałek przeszkodzi "Holland" w pokonaniu "Reachera". Na razie w zestawieniu go nie widać, bo ledwo pojawił się na Prime Video i użytkownicy serwisu muszą go dopiero odkryć. A jest co odkrywać. W końcu chodzi o serialowy horror z Kevinem Baconem. W "Łowcy nagród" słynny aktor wciela się w martwego łowcę nagród, który zostaje wskrzeszony, aby odsyłać demony tam gdzie ich miejsce - do piekła. W trakcie odkrywa, w jaki sposób popełnione przez niego grzechy skazały go na potępienie. Ale wszystko wskazuje na to, że w żaden sposób nie psuje to zabawy.