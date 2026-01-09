Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Ten klasyk francuskiej literatury wielokrotnie już był przenoszony na mały i duży ekran. Teraz możemy go obejrzeć w jeszcze innej odsłonie. Został bowiem uwspółcześniony. Rozgrywający się w dzisiejszych czasach "Montecristo" właśnie pojawił się na jednej z funkcjonujących w naszym kraju platform streamingowych. Gdzie go obejrzeć?
Tak, "Montecristo" to adaptacja właśnie tej powieści Aleksandra Dumasa, o której myślicie. "Hrabia Monte Christo" przeżywa ostatnio renesans popularności. Praktycznie od zawsze inspirował kolejnych twórców, ale nie tak dawno - w 2024 roku - dostał wybuchową pełnometrażową wersję i znacznie bardziej zachowawczy serial. Teraz do tych produkcji możemy doliczyć tę meksykańską. Choć aż tak nowa ona nie jest.
Właściwie "Montecristo" zadebiutował jeszcze przed wspomnianym filmem i serialem. W 2023 roku miał swoją meksykańską premierę. Do Polski dotarł jednak dopiero teraz. Przed chwilą pojawił się w streamingu. Czy warto go obejrzeć? I za pośrednictwem której funkcjonującej w naszym kraju platformy można to zrobić?
Montecristo - nowa adaptacja klasyki literatury
"Montecristo" to nie jest po prostu kolejna adaptacja "Hrabiego Monte Christo". Meksykańscy twórcy zachowują oś dobrze nam znanej historii. W serialu śledzimy więc losy Edmundo Dantesa, który zostaje niesłusznie skazany za przestępstwo. Złamany kolejnymi tragicznymi wydarzeniami postanawia powrócić pod przybraną tożsamością i zemścić się na osobach, które zniszczyły mu życie. Tylko tym razem to wszystko nie rozgrywa się w XIX wiecznej francji, a we współczesnych realiach.
Edmundo Dantesa poznajemy jako pracownika Ministerstwa Budownictwa. Pod przybraną tożsamością wraca jako wpływowy i charyzmatyczny biznesmen, stojący na czele technologicznej firmy. Funkcjonujemy więc w świecie globalnego kapitału, korporacji i wpływowych elit. Jak wypada tłumaczenie powieści Aleksandra Dumasa na język współczesnego świata? O tym sami musicie się przekonać.
Montecristo - gdzie obejrzeć?
"Montecristo" jest już dostępny w ramach subskrypcji TVP VOD. Co więcej, na platformie znajdziecie wszystkie sześć odcinków meksykańskiego serialu. Tym samym można go oglądać ciągiem.
