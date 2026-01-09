REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo

Ten klasyk francuskiej literatury wielokrotnie już był przenoszony na mały i duży ekran. Teraz możemy go obejrzeć w jeszcze innej odsłonie. Został bowiem uwspółcześniony. Rozgrywający się w dzisiejszych czasach "Montecristo" właśnie pojawił się na jednej z funkcjonujących w naszym kraju platform streamingowych. Gdzie go obejrzeć?

Rafał Christ
hrabia monte christo tvp vod co obejrzeć premiera
REKLAMA

Tak, "Montecristo" to adaptacja właśnie tej powieści Aleksandra Dumasa, o której myślicie. "Hrabia Monte Christo" przeżywa ostatnio renesans popularności. Praktycznie od zawsze inspirował kolejnych twórców, ale nie tak dawno - w 2024 roku - dostał wybuchową pełnometrażową wersję i znacznie bardziej zachowawczy serial. Teraz do tych produkcji możemy doliczyć tę meksykańską. Choć aż tak nowa ona nie jest.

Właściwie "Montecristo" zadebiutował jeszcze przed wspomnianym filmem i serialem. W 2023 roku miał swoją meksykańską premierę. Do Polski dotarł jednak dopiero teraz. Przed chwilą pojawił się w streamingu. Czy warto go obejrzeć? I za pośrednictwem której funkcjonującej w naszym kraju platformy można to zrobić?

REKLAMA

Montecristo - nowa adaptacja klasyki literatury

"Montecristo" to nie jest po prostu kolejna adaptacja "Hrabiego Monte Christo". Meksykańscy twórcy zachowują oś dobrze nam znanej historii. W serialu śledzimy więc losy Edmundo Dantesa, który zostaje niesłusznie skazany za przestępstwo. Złamany kolejnymi tragicznymi wydarzeniami postanawia powrócić pod przybraną tożsamością i zemścić się na osobach, które zniszczyły mu życie. Tylko tym razem to wszystko nie rozgrywa się w XIX wiecznej francji, a we współczesnych realiach.

Edmundo Dantesa poznajemy jako pracownika Ministerstwa Budownictwa. Pod przybraną tożsamością wraca jako wpływowy i charyzmatyczny biznesmen, stojący na czele technologicznej firmy. Funkcjonujemy więc w świecie globalnego kapitału, korporacji i wpływowych elit. Jak wypada tłumaczenie powieści Aleksandra Dumasa na język współczesnego świata? O tym sami musicie się przekonać.

Montecristo - gdzie obejrzeć?

"Montecristo" jest już dostępny w ramach subskrypcji TVP VOD. Co więcej, na platformie znajdziecie wszystkie sześć odcinków meksykańskiego serialu. Tym samym można go oglądać ciągiem.

"MONTECRISTO" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
MONTECRISTO
TVP VOD
REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o adaptacjach klasyki literatury poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
09.01.2026 15:13
Tagi: Co obejrzeć?TVP
Najnowsze
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
20:00
Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-01-08T20:00:36+01:00
19:02
Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem
Aktualizacja: 2026-01-08T19:02:00+01:00
18:01
Najlepszy kryminał Netfliksa? Przed chwilą wleciał na platformę
Aktualizacja: 2026-01-08T18:01:00+01:00
16:33
Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026
Aktualizacja: 2026-01-08T16:33:00+01:00
15:01
Rocznica - gdzie obejrzeć online hollywoodzki debiut Jana Komasy?
Aktualizacja: 2026-01-08T15:01:31+01:00
13:30
Remigiusz Mróz ogłosił serial. To adaptacja jego najnowszej powieści
Aktualizacja: 2026-01-08T13:30:44+01:00
11:15
Nie chcieli jej w Stranger Things 5. Gwiazda sugeruje, że to przez raka
Aktualizacja: 2026-01-08T11:15:56+01:00
10:34
Finał Wiedźmina dostaniemy znacznie szybciej. Netflix szybszy niż Płotka
Aktualizacja: 2026-01-08T10:34:53+01:00
9:17
Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego
Aktualizacja: 2026-01-08T09:17:02+01:00
9:02
Sekretny odcinek Stranger Things miał być dziś w nocy. Netflix miał awarię
Aktualizacja: 2026-01-08T09:02:40+01:00
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Dreams was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA