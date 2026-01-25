REKLAMA
Nominowany do Oscara film Netfliksa jest mocny. Trudno uwierzyć w tę historię

Wielu komentatorów koncentruje się przede wszystkim na aktorskich nominacjach do Oscarów, albo tych dotyczących filmów fabularnych. Nie odbieramy temu słuszności, ale warto przypomnieć, że w kinie dokumentalnym również tkwi solidny potencjał. O statuetkę w tej kategorii powalczy "Idealna sąsiadka" - wstrząsająca produkcja, która znajduje się w ofercie Netfliksa. Nie ma lepszego momentu, by ją nadrobić, jeśli się jej nie widziało.

Tegoroczne nominacje do Oscarów wzbudziły sporo silnych emocji - wśród tych, którzy je otrzymali, nie brakuje znanych nazwisk aktorów i twórców, powszechnie docenianych tytułów, a także tych, które miały swój moment sławy. Do tej ostatniej grupy zalicza się "Idealna sąsiadka" - dokument, który stanie w szranki z takimi tytułami jak "Mr Nobody Against Putin" czy "The Alabama Solution". Film stworzony przez Gretę Gandbhir najpierw podbił festiwale, a potem zyskał nowe życie na Netfliksie. To właśnie w tym serwisie można, a wręcz należy go zobaczyć.

Idealna sąsiadka to dokument, który zasługuje na Oscara. Warto go nadrobić

Ajike Owens była 35-letnią, czarnoskórą kobietą, matką, która mieszkała na jednym z osiedli w mieście Ocala, stan Floryda. Jej dzieci często bawiły się na zewnątrz, czym wielokrotnie wzbudzały złość oraz agresję ze strony Susan Lorincz - 58-letniej białej sąsiadki mieszkającej w pobliżu. Sąsiedzki spór stopniowo ewoluował w psychologiczny terror podszyty rasistowskimi uprzedzeniami i obelgami. Ostatecznie doszło do tragedii - Lorincz strzeliła do swojej sąsiadki, co spowodowało u niej poważne obrażenia, a następnie, śmierć. "Idealna sąsiadka" opowiada historię, która wydarzyła się naprawdę.

"Idealna sąsiadka" to nie tylko mocny film, ale przede wszystkim wyjątkowy za sprawą swojej formy - niemal całość obrazu, który widzimy, stanowią nagrania zarejestrowane na tzw. bodycamach - kamerkach, które noszą policjanci, nagrywając wydarzenia i interwencje, w których biorą udział. Ten zabieg nadaje maksymalnego realizmu - całość wygląda, jakbyśmy sami byli tymi policjantami, obserwowali to, co się dzieje, zwłaszcza ze strony Lorincz i wpadali w coraz większą frustrację.

Warto zaznaczyć, że "Idealna sąsiadka" nie jest tym typem kina, które wykorzystuje osobiste tragedie do opowiadania o wzniosłych, ważnych ideach. Jasne, temat ograniczenia dostępu do broni i rasizmu jest tutaj siłą rzeczy obecny, ale sercem tego dokumentu jest surowy obraz pogłębiającego się konfliktu sąsiedzkiego. Sama zabójczyni jest tutaj zarysowana interesująco - z jednej strony zdaje się nie kombinować ponad miarę - rzeczowo odpowiada na pytania, współpracuje z policją, nie ucieka, z drugiej zaś jej pełna uprzedzeń i agresji natura stopniowo wychodzi na wierzch, w związku z czym im dalej w las, tym rozumiemy, z jak okropną, rozdzierającą serce i wstrząsającą zbrodnią mamy do czynienia.

"Idealna sąsiadka" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

25.01.2026
