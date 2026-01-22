REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa

Role w wielkich produkcjach potrafią zdefiniować karierę aktorów na lata. Zdaje się, że to będzie tyczyć się również Jaśminy Polak, którą kilka dni temu ogłoszono jako odtwórczynię roli Barbary w nowej, tworzonej przez Netfliksa adaptacji "Nocy i dni". Przybliżamy dotychczasowy dorobek aktorki, który jest naprawdę ciekawy.

Adam Kudyba
jasmina polak netflix aktorka
REKLAMA

Wśród wielu produkcji z dawnych lat, jest kilka świętości, których interpretowanie na nowo jest ryzykowne. Netflix pokazał już, że umie to zrobić ze "Znachorem", interesująco zapowiada się "Lalka", a kilka dni temu do tego zestawu restaurowanych klasyków doszedł nowy. Platforma bowiem zamierza nakręcić nową adaptację "Nocy i dni" - słynnej powieści Marii Dąbrowskiej, która już raz została przeniesiona na ekran przez Jerzego Antczaka, za sprawą kreacji Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. W nowej wersji zastąpią ich Jaśmina Polak i Tomasz Schuchardt. O ile on w ostatnich miesiącach pojawia się niemal w każdym głośnym filmie, o tyle ona raczej nie ma takiego tempa. Jest jednak bogata w ciekawe, godne uwagi role.

REKLAMA

Jaśmina Polak zagra w nowych Nocach i dniach. To ciekawy wybór

Jaśmina Polak jest obecna w polskiej przestrzeni filmowo-serialowej od kilkunastu lat. 35-letnia aktorka jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i oprócz widoczności na ekranie, ma za sobą wiele lat pracy na scenie - najpierw w Starym Teatrze w Krakowie, a od 2018 roku jest częścią warszawskiego Nowego Teatru.

Polak zaczynała od kina krótkometrażowego, ale za debiut w "większym" kinie uznaje się brytyjskie "Live East Die Young", film z 2012 roku. W kolejnych latach mogliśmy ją oglądać już na naszym podwórku - wcieliła się w Olę Wróblewską w "Hardkor Disko" Krzysztofa Skoniecznego, a później podejmowała współpracę z wieloma uznanymi twórcami. Wystąpiła m.in. u Jana Komasy ("Miasto 44"), Jerzego Stuhra ("Obywatel)", Marii Sadowskiej ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), Xawerego Żuławskiego ("Mowa ptaków").

Zdaje się jednak, że na dobre przebiła się do głównego nurtu i publicznej świadomości w 2022 roku. Wówczas wystąpiła w "Fucking Bornholm" - filmie Anny Kazejak opowiadającym o dwóch parach, które spędzają razem majówkę. O ile sama fabuła pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału tkwiącego w historii, o tyle Polak, moim zdaniem, przyćmiła tam zupełnie dużo popularniejszych aktorów - młodego Stuhra, Damięckiego i Grochowską. Jej Nina to młodsza partnerka jednego z bohaterów, przyszła psycholożka, mająca odmienną od bohaterów perspektywę na wydarzenia, które widzimy. To ciekawa kreacja, jednak niestety fabularnie porzucona, a przez to zmarnowana. Niedługo później, w "Pewnego razu na krajowej jedynce" sytuacja się powtarza - o ile w moim odczuciu serial nie dowiózł, o tyle rola Polak zapisała się jakoś w mojej pamięci.

Pewnym przełomem i nieco większym polem do popisu dla Jaśminy Polak była "Sortownia".

Mam przeświadczenie, że ten serial został dość mocno olany przez mainstream, a szkoda - ma interesujący koncept i stara się nam go dobrze sprzedać. Aktorka wciela się tam w doktor Olgę - lekarkę pracującą w tym samym szpitalu co główny bohater, Jacek Woliński, grany przez Andrzeja Chyrę. Olga jest świeżo upieczona w swoim fachu, próbuje się zaadaptować w swoim nowym miejscu pracy, a z czasem nabiera pewnych podejrzeń co do działalności kolegi. To przykuwająca uwagę postać, z którą da się sympatyzować i wraz z nią szukać odpowiedzi na rosnące pytania.

W ostatnich latach aktorka zdecydowanie nie schodzi z pierwszych stron. Niedługo po wspomnianym występie mogliśmy ją oglądać u Agnieszki Holland w "Zielonej granicy", pojawiła się też w 2. sezonie "Odwilży" jako Zosia, żona Radwana. Ubiegły rok sprzyjał jej, bowiem wystąpiła we "Wzgórzu psów", serialowej adaptacji powieści Jakuba Żulczyka. W zasadzie wystąpił tutaj podobny case co w poprzednich przypadkach - sama produkcja nie była jakoś przesadnie dobra, ale kto był jej jasnym punktem? Jaśmina Polak. Aktorka wcieliła się w Justynę - żonę Mikołaja (głównego bohatera, granego przez Kościukiewicza), dziennikarkę śledczą, która postanawia zaangażować swoją uwagę w wyjaśnienie tego, co dzieje się w Zyborku. Polak znakomicie obrazuje rosnącą determinację swojej bohaterki, świetnie wypada też w scenach konfrontacji z Mikołajem, które dają jej coraz bardziej do myślenia w kontekście ich związku.

Teraz Jaśmina Polak wcieli się w Barbarę w "Nocach i dniach", interpretowanych na nowo przez Netfliksa oraz Kamilę Taraburę, której powierzono wyreżyserowanie serialu. Przed aktorką nowe i prawdopodobnie najpoważniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze. Oto, co głosi oficjalny opis "Nocy i dni":

W czasie, kiedy Polski od dawna nie ma na mapie Europy, Barbara Ostrzeńska – dumna, lecz zubożała szlachcianka, dowiaduje się, że jej wielka miłość poślubia inną kobietę. Zdeterminowana, by uniknąć staropanieństwa, wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, skromnego byłego powstańca i zarządcę ziemskiego. Jego spokój ducha i poczucie spełnienia, które daje mu praca, kontrastują z jej niespokojną naturą. W ciągu trzydziestu lat ukazanych na ekranie wspólnie budują życie na wsi, jednak tęsknota Barbary za namiętnością i utraconym statusem ściera się z codziennością. Rozczarowana życiem, ale jednocześnie poniekąd w nim spełniona, Barbara pozostaje nieustannym wyzwaniem – dla bliskich i dla siebie samej.

Opis nadchodzącej produkcji jasno sugeruje, że choć Polak ma bardzo sławnego ekranowego partnera w postaci Schuchardta, to główny ciężar fabularny będzie osadzony przede wszystkim na jej postaci. Aktorka ma na koncie sporo udanych, ale wciąż przeważnie drugoplanowych ról. Tym razem, w ramach kolejnej współpracy z Nefliksem, dostanie ona szansę na znacznie pełniejsze zaprezentowanie swoich możliwości. Trzymam kciuki za powodzenie, bo mamy w kraju wielu zdolnych aktorów, którzy wciąż nie dostali tej wielkiej szansy, na którą pracują. W przypadku Jaśminy Polak mogą to być właśnie "Noce i dnie".

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.01.2026 14:23
Tagi: Polskie filmyPolskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA