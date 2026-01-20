Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Serwis Netflix właśnie ujawnił swoje nowości na 2026 rok. Serwis pokazał, czego możemy spodziewać się nadchodzących 12 miesiącach. Zapowiada się mocny rok pełen polskich produkcji.
Czekaliśmy na to w zasadzie wszyscy. Choć wstępne zapowiedzi serwisu były już znane, to platforma wreszcie ujawniła, co konkretnie pojawi się w serwisie. Będzie dużo polskich produkcji, w tym kilka bardzo wyczekiwanych kontynuacji.
Netflix na 2026 rok. Najważniejsze polskie produkcje
Znieczulenie
Pierwszy polski dramat medyczny od czerwonego giganta. W roli głównej Leszek Lichota, który wcieli się lekarza trafiającego do małego szpitala z prestiżowej kliniki. Bohater wraz z chęcią zmiany otoczenia będzie musiał przeformatować również swój stosunek do świata.
Ołowiane dzieci
Serial z Joanną Kulig w roli głównej. Opowie on o historii walki z epidemią ołowicy na Śląsku. Serial ma pokazać, że zaledwie jedna osoba może zmienić świat. Nawet jeśli mówimy o tylko jego małym wycinku.
Matki Pingwinów, sezon 2.
Masza Wągrocka, Magdalena Różczka, Barbara Wypych i Tomasz Tyndyk powrócą w rolach Kamy, Tatiany, Uli i Jerzego. W nowym sezonie bohaterki i bohaterowie poprowadzą własną szkołą dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Szybko jednak okaże się, że ten idealny scenariusz daleki jest od marzeń. W rzeczywistości będą oni walczyć z biurokracją, finansami i własnymi ambicjami.
Lalka
Na tę produkcję czeka pół Polski i trudno się dziwić. Wybitna powieść Bolesława Prusa była ekranizowana już wielokrotnie, ale współczesnego spojrzenia na nią jeszcze nie mamy. Dostarczy ją nam Paweł Maślona. W role Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego wcielają się Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt.
Kolory zła: Czerń
Na ten film czekają fani thrillerów. Nowy rozdział sagi kryminalnej rozgrywającej się na Kaszubach z pewnością wami wstrząśnie. Jakub Gierszał powróci jako prokurator Bilski.
Święty
Bohater grany przez Piotra Żurawskiego po odbyciu kary więzienia wchodzi na drogę zemsty. Planował ją długo i bardzo precyzyjnie. Chce odegrać się na ludziach, którzy jego zdaniem zniszczyli mu życie. Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.
Mniej obcy
Filmowa biografia lidera Lady Pank Jana Borysewicza. To opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z rzeczywistością. Zapowiada się mocne kino biograficzne (i do tego wypełnione muzyką).
Bunt
Borys Szyc i Filip Pławiak wystąpią w miniserialu, który oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Obaj aktorzy wcielają się w byłych więźniów, którzy próbują powstrzymać rozlew w krwi w zakładzie karnym. To był największy bunt więzienny w historii Polski.
1670, sezon 3.
Tak, to pewne. Netflix wraca z jednym ze swoich największych hitów, czyli seriale "1670". XVII rzeczywistość widziana w satyrycznym, krzywym zwierciadle zachwyciła widzów. Trudno więc było nie oczekiwać kontynuacji. I tak, nowa seria pojawi się już w tym roku.
Zemsta
Nowa komedia opowie o agencji detektywistycznej dla kobiet, które podejrzewają partnerów o zdradę. Netflix zapowiada, że to opowieść girl power w postaci czystej. Zobaczymy. Na pewno bardzo dobre wrażenie robi obsada. W rolach głównych Vanessa Aleksander i Izabela Kuna.
Love is Blind: Polska
fani rozrywkowych formatów zobaczą polską edycję globalnego hitu Love is Blind: Polska. W czuciowym eksperymentom uczestników w tym randkowym programie towarzyszyć będą prowadzący – Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.
