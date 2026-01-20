Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej

Czekaliśmy na to w zasadzie wszyscy. Choć wstępne zapowiedzi serwisu były już znane, to platforma wreszcie ujawniła, co konkretnie pojawi się w serwisie. Będzie dużo polskich produkcji, w tym kilka bardzo wyczekiwanych kontynuacji.

Netflix na 2026 rok. Najważniejsze polskie produkcje

Znieczulenie

Pierwszy polski dramat medyczny od czerwonego giganta. W roli głównej Leszek Lichota, który wcieli się lekarza trafiającego do małego szpitala z prestiżowej kliniki. Bohater wraz z chęcią zmiany otoczenia będzie musiał przeformatować również swój stosunek do świata.

Ołowiane dzieci

Serial z Joanną Kulig w roli głównej. Opowie on o historii walki z epidemią ołowicy na Śląsku. Serial ma pokazać, że zaledwie jedna osoba może zmienić świat. Nawet jeśli mówimy o tylko jego małym wycinku.

Matki Pingwinów, sezon 2.

Masza Wągrocka, Magdalena Różczka, Barbara Wypych i Tomasz Tyndyk powrócą w rolach Kamy, Tatiany, Uli i Jerzego. W nowym sezonie bohaterki i bohaterowie poprowadzą własną szkołą dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Szybko jednak okaże się, że ten idealny scenariusz daleki jest od marzeń. W rzeczywistości będą oni walczyć z biurokracją, finansami i własnymi ambicjami.

Lalka

Na tę produkcję czeka pół Polski i trudno się dziwić. Wybitna powieść Bolesława Prusa była ekranizowana już wielokrotnie, ale współczesnego spojrzenia na nią jeszcze nie mamy. Dostarczy ją nam Paweł Maślona. W role Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego wcielają się Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt.

Kolory zła: Czerń

Na ten film czekają fani thrillerów. Nowy rozdział sagi kryminalnej rozgrywającej się na Kaszubach z pewnością wami wstrząśnie. Jakub Gierszał powróci jako prokurator Bilski.

Święty

Bohater grany przez Piotra Żurawskiego po odbyciu kary więzienia wchodzi na drogę zemsty. Planował ją długo i bardzo precyzyjnie. Chce odegrać się na ludziach, którzy jego zdaniem zniszczyli mu życie. Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.

Mniej obcy

Filmowa biografia lidera Lady Pank Jana Borysewicza. To opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z rzeczywistością. Zapowiada się mocne kino biograficzne (i do tego wypełnione muzyką).

Bunt

Borys Szyc i Filip Pławiak wystąpią w miniserialu, który oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Obaj aktorzy wcielają się w byłych więźniów, którzy próbują powstrzymać rozlew w krwi w zakładzie karnym. To był największy bunt więzienny w historii Polski.

1670, sezon 3.

Tak, to pewne. Netflix wraca z jednym ze swoich największych hitów, czyli seriale "1670". XVII rzeczywistość widziana w satyrycznym, krzywym zwierciadle zachwyciła widzów. Trudno więc było nie oczekiwać kontynuacji. I tak, nowa seria pojawi się już w tym roku.

Zemsta

Nowa komedia opowie o agencji detektywistycznej dla kobiet, które podejrzewają partnerów o zdradę. Netflix zapowiada, że to opowieść girl power w postaci czystej. Zobaczymy. Na pewno bardzo dobre wrażenie robi obsada. W rolach głównych Vanessa Aleksander i Izabela Kuna.

Love is Blind: Polska

fani rozrywkowych formatów zobaczą polską edycję globalnego hitu Love is Blind: Polska. W czuciowym eksperymentom uczestników w tym randkowym programie towarzyszyć będą prowadzący – Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Konrad Chwast 20.01.2026 17:31