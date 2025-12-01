REKLAMA
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo

Tego na pewno nie było w bingo na 2025 r., nawet dla takich świrów jak Łatwogang, Patecki i OjWojtek. Trio, które jakiś czas temu wystartowało z nowym projektem, postanowiło nakręcić nie byle jaką produkcję. Tytuł jest najlepiej ocenianym filmem tego roku.

Anna Bortniak
10/10 madagaskar wyspa youtuberzy
W listopadzie Łatwogang, Patecki i OjWojtek ogłosili, że startują ze nowym projektem podróżniczym - OjWariatecGang (OWG). W myśl jego zasad co 10 dni odwiedzą wybrany przez każdego kraj, nie zdradzając pozostałym członkom ekipy, do jakiego miejsca się udadzą. Odcinki pojawiają się co 3 dni naprzemiennie na kanałach Pateca i OjWojtka.

Po przygodach w RPA i Indiach, przyszedł czas na Madagaskar, który wybrał Łatwogang. Influencerzy nie byliby jednak sobą, gdyby nie postawili sobie jakiegoś szalonego wyzwania. Czy na Madagaskarze można zrobić coś lepszego, niż nakręcić aktorską wersję animowanego "Madagaskaru"? Wątpię. I mimo że na planie, jak to na planie, nie zawsze jest lekko, to ostatecznie film ekspresowo przeszedł fazę postprodukcji i pojawił się już na YouTubie.

Film Łatwoganga, Pateckiego i OjWojtka najlepiej ocenianą produkcją 2025

Influencerzy, wyposażeni w stroje lwa, pingwinów, żyrafy i innych egzotycznych zwierząt, mniej lub bardziej uważnie podążali za kolejnymi scenami oryginalnego "Madagaskaru", by jak najlepiej odwzorować animację w swojej produkcji o tytule "Wyspa Madagaskar". W międzyczasie zachęcali również widzów, by oceniali ją w serwisie Filmweb jak najwyżej, żartując z niedawnej produkcji "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", która ma dla odmiany najniższe oceny na platformie.

No właśnie, bo od 3 dni, czyli od momentu premiery materiału "tego nie było w naszym bingo - owg #7", przy filmie "Wyspa Madagaskar" widnieje ocena 9,9/10, co czyni ją jedną z najlepiej ocenianych produkcji 2025 r. I nie jest to wynik uzyskany dzięki 10 czy 20 notom - aktorska adaptacja "Madagaskaru" w reżyserii Łatwoganga, która trwa nieco ponad 42 minuty, mizostała oceniona przez ponad 23 tys. osób.

Wyspa Madagaskar - film Łatwoganga, Pateca i OjWojtka

Opis produkcji brzmi następująco:

Film zaczyna się spokojnie w bliżej nieokreślonym "ZOO", gdzie mieszkają trochę zwariowane zwierzęta: Lew, Zebra, Żyrafa, Hipopotamica, Pingwiny. Główni bohaterowie mają charakterystyczne cechy, które przejawiają się w ciągu całego filmu: Lew (Alex) - egoista, Zebra (Marty) - chęć podróżowania, Hipopotamica (Gloria) - matczyne odruchy, Żyrafa (Melman) - hipochondryk. W "ZOO" mają wszystkiego pod dostatkiem, a nawet więcej. Marty jednak ma dość nudy i pewnej nocy ucieka z "ZOO", jego przyjaciele podążają za nim i dopadają go na "Dworcu centralnym". Tam łapią ich służby porządkowe, po tym wybryku zwierzęta z "ZOO" wysłane są do Afryki, lecz pingwiny przejmują statek i gubią skrzynie z naszymi bohaterami. Ci docierają do wyspy Madagaskar. Spotykają tam szalone i roztańczone Lemury i uczą się żyć w dziczy gdzie nie wszystko jest takie proste, jak mogło się wydawać... U niektórych zaczynają przejawiać się pierwotne instynkty. Spotykają ich tam różne, ciekawe perypetie...

W obsadzie znaleźli się: Łatwogang jako Marty, Szeregowy i Kowalski, Jakub Patecki jako Alex i Rico oraz Wojciech Przeździecki jako Melman, Gloria, Skipper i Król Julian. Łatwogang i Patecki użyczyli również głosu takim bohaterom jak Melman i Mort oraz Maurice.

"Wyspa Madagaskar" jest już dostępna na kanale Łatwoganga na YouTubie.

Anna Bortniak
01.12.2025 11:06
