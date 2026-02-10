Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP

Ładowanie...

Jakiś czas temu Karol "Friz" Wiśniewski opublikował na TikToku filmik, który stał się viralem. Widać na nim youtubera, który zbliża się do gromadki dzików i w zabawny sposób przegania je z osiedla niebieską łopatą do odgarniania śniegu. Materiał nieoczekiwanie zyskał w sieci ogromną popularność, co Friz postanowił przekuć w pomoc w ramach WOŚP, wystawiając na licytację aukcję, którą zatytułował: "Przegoń z Frizem dziki w twojej okolicy + podpisana legendarna łopata". Mimo że cieszyła się ona ogromną popularnością - w pewnym momencie kwota dobiła już do niemal 10 tys. zł - Allegro zdecydowało się usunąć ją ze strony.

Allegro usuwa aukcję Friza w ramach WOŚP. Była niezgodna z regulaminem

Friz opublikował na InstaStories informację, że jego aukcja została usunięta z Allegro w związku z tym, że po zweryfikowaniu okazała się być ona niezgodna z regulaminem:

Wystawiona przez Ciebie oferta naruszała postanowienia Załącznika nr 17 do Regulaminu Allegro lub Regulaminu ofert charytatywnych na Allegro w ramach 34. Finału WOŚP. Bardzo nas cieszy chęć udzielenia pomocy oraz wsparcia tegorocznej zbiórki Fundacji WOŚP. Wystawiając ofertę charytatywną pamiętaj jednak o zapoznaniu się z Regulaminami akcji charytatywnych, aby oferta nie naruszała obowiązujących zasad. Upewnij się, czy nie oferujesz np. broni, przedmiotów o charakterze erotycznym, alkoholu, przedmiotów wysyłychaynych drogą elektroniczną (wirtualne puszki) itd. - czytamy w informacji.

Allegro nie poinformowało, z jakiego dokładnie powodu aukcja Friza została usunięta, a jedynie wyróżniło linki z regulaminem aukcji. Można jednak przypuszczać, że chodzi o charakter proponowanej przez Friza aktywności, która do najbezpieczniejszych nie należy. Zwrócili na to uwagę internauci, podkreślając, że zbliżanie się do dzików jest głupotą i może skończyć się tragedią.

Wśród tegorocznych aukcji charytatywnych pojawiły się również inne oferty gwiazd i influencerów. Iga Świątek wystawiła rakietę i ręcznik z Wimbledonu 2025 (obecnie 136 tys. zł.), Julia Wieniawa zaproponowała nocowankę (ponad 100 tys. zł.), a Anna Lewandowska oferuje jedno miejsce na obozie Camp By Ann (ponad 30 tys. zł).

Anna Bortniak 10.02.2026 12:34

