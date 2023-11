Czym serialowa „Informacja zwrotna” różni się od książki? To wierna adaptacja, ale nie dorównuje powieści

„Informacja zwrotna” to adaptacja najlepszej w moim odczuciu powieści Jakuba Żulczyka - książki, którą cenię z wielu powodów. Siłą rzeczy obawiałem się zatem wersji ekranowej, tym bardziej, że wszyscy wiemy, jak to jest z adaptacjami - łatwiej o tę felerną niż zgodną z duchem oryginału. A jednak Netfliksowi się udało - pięć odcinków okazało się naprawdę wiernych oryginałowi, choć przecież nie zabrakło w nich odstępstw.



Wszystko to, co w powieści kluczowe, przetrwało; Leszek Dawid i Kacper Wysocki okazali jej szacunek oraz dołożył wszelkich starań, by serialowy Kania przeszedł z grubsza tę samą drogę, co powieściowy. Żadna z decyzji o modyfikacji źródła nie odbiła się na opowieści - przeciwnie, wyrwała z niej to, co najlepiej sprawdza się na ekranie, co może na nim zadziałać, co sprawdza się w odcinkowej formie wizualnej. Tylko - i aż tyle. Bez dopowiadania, dopisywania niepotrzebnych wątków, dziwnej zabawy charakterami. Ukłony.



