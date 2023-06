"Warszawianka" to nie polskie "Californication". To coś znacznie lepszego

Serialową rzeczywistość obserwujemy z perspektywy Czułego, wsłuchując się przy okazji w jego narrację z offu, w komentujące ją spostrzeżenia. Czuły opowiada, a my wierzymy, że gość musi być niezłym pisarzem - cudowny miks łobuzerstwa, serca i lekkiej melancholii to przecież dzieło Jakuba Żulczyka. Pisarz wykorzystał swój talent do budowy pełnowymiarowych, przekonujących charakterów i niepodrabialnych dialogów (z jednej strony sprawnie naśladujących naturalną rozmowę, z drugiej: podszytych literacką wrażliwością), by utkać prawdopodobnie jeden z najlepszych scenariuszy w historii polskich seriali. Okej, uczciwie podkreślam, że jak na razie widziałem sześć z jedenastu odcinków, więc dopuszczam możliwość zmiany oceny po seansie całości - mam jednak przeczucie, że prędzej będzie to "oczko" w górę, niż w dół.



Osobiście najbardziej cenię sobie w „Warszawiance” czułość i empatię, z jakimi twórcy podchodzą do swoich postaci. To też wyróżnia polską produkcję na tle tak wielu innych: dość oceniania i bezrefleksyjnego pastwienia się. Jasne, Czuły zbiera od życia liścia za liściem, sam też popełnia całą masę głupot, a jednak obserwujemy go perspektywy zrozumienia. Przyglądamy się tej słodko-gorzkiej historii z życzliwą ciekawością (która nie jest tożsama z akceptacją destrukcyjnych zachowań), co wydaje mi się dojrzałą i bardzo ludzką w istocie formą przekazu i odbioru.



Dodajmy do tego ducha pięknej przekory, kiedy to dobre serce i chęć postąpienia w sposób właściwy spotykają się z rechotem losu (znamy, byliśmy tam). Dodajmy też: cudowną życiową energię, która napędza nas do dalszych prób mimo licznych porażek; fenomenalnego Szyca w najbardziej czarującej i poruszającej roli w jego karierze; ducha stolicy, w której szkło, pęd, piękno i postęp ścierają się z grafitem, brudem i swojską brzydotą. Oto "Warszawianka" - oglądajcie.