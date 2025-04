Jakub Żulczyk napisał książkę o prezydencie RP. Tytuł to jedno słowo

Na początku listopada 2020 r. Jakub Żulczyk udostępnił bowiem wpis, w którym nazwał Andrzeja Dudę "debilem", za co groziło mu za to nawet do trzech lat więzienia. Pisarz nie przyznał się do winy, wykazując różnicę między bezmyślnym wyzwiskiem a ostrą krytyką - istotny był kontekst, w jakim użył obelgi, a także całokształt i intencja wypowiedzi. Ostatecznie w styczniu 2022 r. sąd wydał werdykt: sprawa została umorzona ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu.