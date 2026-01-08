REKLAMA
Nie chcieli jej w Stranger Things 5. Gwiazda sugeruje, że to przez raka

Gwiazda "Stranger Things" Jennifer Marshall nie pojawiła się w 5. sezonie serialu, ponieważ nie została do niego zaproszona. Aktorka, która wcielała się w matkę Max, wyraziła swoje rozczarowanie w mediach społecznościowych, podkreślając, że w tamtym czasie miała raka, a udział w produkcji pozwoliłby jej na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Anna Bortniak
matka max rak stranger things nie ma jej w 5 sezonie
Matka Max, czyli Susan Hargrove, w którą wcielała się Jennifer Marshall, wystąpiła w sumie w 6 odcinkach "Stranger Things". Można było zobaczyć ją dwukrotnie w 2. sezonie oraz w 4 odcinkach 4. sezonu. Nie pojawiła się jednak w najnowszej odsłonie, co dla wielu osób mogło być zaskoczeniem - 4. sezon zakończył się bowiem śpiączką Max, w której bohaterka trwała przez większość 5. sezonu. Czuwał przy niej Lucas (Caleb McLaughlin), ale na próżno było szukać matki.

Marshall zabrała głos w tej sprawie, publikując w mediach społecznościowych wpis na temat swojej nieobecności w serialu Netfliksa.

Serialowa matka Max ze Stranger Things nie pojawiła się w serialu. Twierdzi, że odrzucono ją przez raka

Wpis pojawił się w mediach społecznościowych Marshall. Aktorka opublikowała filmik opatrzony podpisem: "Jak często myślę o tym, gdzie do cholery jest matka Max w 5. sezonie Stranger Things?", w którym zasugerowała, że to być może przez diagnozę raka twórcy serialu nie zaprosili jej do udziału w serialu.

Miałam raka, rozumiem. Ale byłam w remisji podczas zdjęć do piątego sezonu. Zdjęcia pomogłyby mi uzyskać ubezpieczenie zdrowotne przez związek zawodowy. Może mieli za dużo postaci, nie wiem, ale oczywiście Susan Hargrove to NAJGORSZA MATKA NA ŚWIECIE, LMAO.

Aktorka skomentowała sprawę dla serwisu Variety, twierdząc, że post nie miał być złośliwy, ale raczej żartobliwy:

Po prostu nakręciłem ten filmik dla zabawy i to się rozwaliło. Nie żywię do nikogo urazy i po prostu żałuję, że sprawy potoczyły się inaczej. Byłam zaskoczona, że nie zostałam zaproszona z powrotem, ale nie mogę potwierdzić, dlaczego podjęto taką decyzję. Tak czy inaczej, jestem wdzięczna za możliwość zagrania w poprzednich sezonach

- napisała w e-mailu.

Marshall ujawniła, że choruje na raka w 2022 r., publikując post na Facebooku. Aktorka poddała się leczeniu podczas kręcenia 4. sezonu "Stranger Things", przez co w 4. odcinku potrzebowała peruki z powodu wypadających włosów.

Anna Bortniak
08.01.2026 11:15
Tagi: Stranger Things
