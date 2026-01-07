REKLAMA
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość

Widzowie, którzy nie mogą pogodzić się z finałem "Stranger Things", najwyraźniej wciąż liczą na to, że zdarzy się cud. Miałby nim być jeszcze jeden sekretny 9. odcinek serialu, który "naprawiłby" oficjalne zakończenie i jednocześnie wymazał rozczarowanie fanów w związku z tym, jak skończyła się historia dzieciaków z Hawkins.

Anna Bortniak
stranger things 9 odcinek czy bedzie
Uwaga! W artykule można natknąć się na spoilery finałowego odcinka 5. sezonu "Stranger Things".

Powiedzmy sobie szczerze - finał "Stranger Things", który zadebiutował na Netfliksie 1 stycznia w formie jednego odcinka, rozczarował wielu fanów. Wcześniej kreowali oni bowiem najlepsze zakończenie, jakie mogło spotkać ich ulubionych bohaterów i chyba nie do końca mogli pogodzić się z tym, że bracia Duffer postanowili rozegrać tę partię po swojemu. W związku z tym w sieci zaczęły powstać rozmaite ugrupowania, które przekonywały do swoich wersji finału, a teorie spiskowe publikowano pod hashtagiem #conformitygate.

Wśród nich można wyróżnić przykładowo "Bylerów", czyli fanów, którzy wciąż mają nadzieję na to, że serial powinien zakończyć się związkiem Willa i Mike'a. Mimo że 7. odcinek powoli ostudzał tę teorię, a 8. odcinek całkowicie ją podważył (zostało podkreślone, że chłopcy są najlepszymi przyjaciółmi, a po ukończeniu studiów Will umawia się na randkę z innym chłopakiem), to fani rozpaczliwie walczą o inne zakończenie. Podobnie jest ze zwolennikami shipu "Mileven", którzy twierdzą, że serial powinien był zakończyć się związkiem Mike'a i Jedenastki, a nie jej śmiercią czy zaginięciem.

9. odcinek Stranger Things nie istnieje

Pod hashtagiem #conformitygate, który zawiera domysły i błagania fanów, w których dochodzą do wniosku, że twórcy zdecydowali się na to konformistyczne, bezpieczne zakończenie, pozostawiając interpretację właśnie widzom. Ci chyba zbyt poważnie wzięli sobie do serca analizę finału - doszli bowiem do wniosku, że to wcale nie koniec serialu. Zgodnie z ich teoriami 2 ostatnie odcinki to halucynacja lub manipulacja Vecny, a sekretny 9. odcinek, który ma być tym "prawdziwym", ukaże się 7 stycznia.

Jak do tego doszło? Cóż, widzowie zaczęli bardzo skrupulatnie analizować "wskazówki" podsunięte im przez serial. Dopatrywali się ukrytego znaczenia w tym, że fryzury i pozy postaci przypominają Henry'ego, a kostki Dungeons & Dragons, których suma wynosi 43, nawiązuje do 43. odcinka serialu. Teorie czerpano również spoza serialu - fani zauważyli, że pierwszy wywiad z Mayą Hawke miał się odbyć 7 stycznia, a wydanie specjalne WWE RAW Stranger Things na Netfliksie miało być tak naprawdę początkiem nowego odcinka.

Trudno jest obalić każdy kolejny mit po kolei, dlatego warto skupić się przede wszystkim na faktach i podążać za zdrowym rozsądkiem. Bo przecież byłoby to kuriozalne, gdyby po tak szumnie zapowiadanej premierze, która odbyła się nie tylko na Netfliksie, ale również w kinach, Dufferowie nagle postanowiliby namieszać jeszcze przy fabule, całkowicie zmieniając zakończenie. Wypuszczenie "sekretnego" odcinka wiązałoby się z zaprzepaszczeniem pracy nad poprzednimi epizodami, co byłoby zupełnie bez sensu. Poza tym serial takiej rangi nie mógłby sobie na to pozwolić.

Jedyną rozsądną rzeczą, którą można by było zrobić w tej sytuacji, jest pogodzenie się z zakończeniem "Stranger Things" i pójście dalej. Owszem, Dufferowie pozostawili pole do interpretacji, ale tylko w przypadku tego, czy Jedenastka przeżyła, czy nie. Warto zatem zostawić już ten serial w spokoju i dobrze nastroić się na nadchodzące spin-offy produkcji. Być może one pozwolą fanom na otarcie łez i powrót na dobrą stronę.

