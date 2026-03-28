Nowy norweski kryminał Netfliksa zaczął się od środka. To lubię

„Harry Hole” to nowy serial kryminalny od Netfliksa z gatunku tych najbardziej soczystych, bo skandynawskich. Jo Nesbo, który zajął się tym projektem osobiście, rzuca widzów na głęboką wodę. W ekranizacji swojego słynnego cyklu książek o norweskim detektywie pominął początek jego historii. Pierwszy sezon bierze na ruszt głównie 5. część serii o tytule „Pentagram” - ale nie tylko.

W prologu obserwujemy kluczowe zdarzenie, które ukształtowało Harry’ego, czyli spowodowany przez niego wypadek samochodowy, ale potem czas akcji skacze o 5 lat do przodu. Hole’ego spotykamy ponownie w chwili, gdy po ponad dwóch latach w trzeźwości poukładał się; związał się z Rakel Fauke i zaczyna znajdować wspólny język z jej synem, Olegiem. Demony przeszłości dają jednak o sobie znać.

O czym jest „Jo Nesbo’s Harry Hole”?

W toku serialu jesteśmy świadkami jego zabawy w kotka i myszkę z kolegą po fachu, Tomem Waalerem. Do tego w tle majaczy się tajemniczy zabójca, a kruche życie detektywa zaczyna się sypać. O tym, czego dokładnie można oczekiwać po serialu „Jo Nesbo’s Harry Hole”, pisała jednak już moja redakcyjna koleżanka, więc ja skupię się na tym, czego w nim zabrakło, czyli na wstępie do tej opowieści.

Na starcie trzeba zaznaczyć, iż mamy tutaj do czynienia ekranizacją, więc nie mamy pewności, czy nowa inkarnacja Harry’ego przeżyła dokładnie to samo, co Hole z książek. Możemy jednak rozsądnie założyć - póki serial, który jak do tej pory dość wiernie odwzorowuje materiał źródłowy, nie zmieni wprost jego genezy znanej z powieści - iż losy obu wersji tego bohatera toczyły się podobnie.

Kim jest Harry Hole?

Co o nim i jego przeszłości w takim razie można powiedzieć? Harry Hole urodził się w 1965 r. i stracił matkę, rodowitą Laponkę, w wieku ok. 20 lat. Z ojcem nigdy nie nawiązał silnej relacji, ale jest mocno przywiązany do swojej siostry, Sio. Jest cyniczny, ma naturę introwertyka i często popada w stany depresyjne, a do tego jest alkoholikiem i częstym gościem knajpy „U Schrodera”.

W chwili, gdy go poznajemy, zameldowany jest w mieszkaniu przy Sofies Gate w Oslo, a z zawodu jest detektywem szkolonym dodatkowo przez FBI. Jego szefem jest Bjarne Moller, który często okrywa wpadającego w kłopoty Hole’a ochronnym parasolem. Te zaczęły się po wspomnianym wypadku spowodowanym przez Harry’ego, w którym zginęli jego partner Ronny Stiansen oraz postronny przechodzeń.

Harry Hole pracuje (nie tylko) w Oslo

Harry zazwyczaj zajmuje się sprawami kryminalnymi na terenie zamieszkiwanego przez niego Oslo, ale w pierwszej książce Jo Nesbo o tym bohaterze, którą jest „Człowiek-Nietoperz”, obserwujemy jego śledztwo dotyczące morderstwa obywatelki Norwegii, Inger Holter, prowadzone w Australii. Na miejscu w Sydney współpracuje z miejscowym funkcjonariuszem, Aborygenem Andrew Kensingtonem.

Miejscem akcji drugiej części cyklu o tytule „Karaluchy” jest z kolei Tajlandia, gdzie Harry szuka mordercy norweskiego ambasadora, który został znaleziony zadźgany w domu publicznym na przedmieściach Bangkoku. Hole zostaje poproszony o udzielenie pomocy tajskiej policji, aby rozwiązać tę sprawę zanim informacja o tragedii trafi gazet, co wywołałoby obyczajowy skandal.

Czym zajmuje się Harry Hole w Norwegii?

„Harry Hole” od Netfliksa jest ekranizacją 5. części cyklu Jo Nesbo o tytule „Pentagram”. W tej powieści detektyw mierzył się z zabójcą ochrzczonym mianem Kuriera Śmierci, który na miejscach zbrodni zostawia okaleczone ciała. W nowym serialu również pojawia się motyw zabójcy bezczeszczącego zwłoki, ale nie zajmuje on pełni uwagi głównego bohatera, który ma na głowie też inne sprawy.

Wynika to z faktu, iż scenariusz serialu czerpie jednocześnie zarówno z 3. książki o tytule „Czerwone gardło” (to w niej Harry i jego koleżanka Ellen wpadają na trop tajemniczego handlarza bronią, który jest powiązany z policją), jak i 4. powieści z tegoż cyklu, którą jest „Trzeci klucz” (gdzie motywem przewodnim są napady na banki). Całkiem sprytnie sobie to Jo Nesbo wymyślił!

Najciekawszy Harry Hole to starszy Harry Hole.

Autor powieści o słynnym detektywie, który zajmuje się teraz ekranizacją jego przygód, postanowił wraz z Netfliksem pokazać nam dojrzalszą wersję tego bohatera niż ta, którą poznaliśmy ponad 20 lat temu jako czytelnicy. Fakt, iż nowa wersja tej opowieści zaczyna się w Oslo lata po wypadku, to niezły pomysł, bo Harry Hole od pierwszego odcinka jest w swoim środowisku naturalnym.

Pierwsze dwie powieści, których akcja rozgrywa się w dalekich krajach, pokazywały nam Harry’ego podczas pracy, a narrator dawał nam wgląd w myśli Hole’ego, ale wszyscy jego bliscy znajdowali się pół świata dalej. W serialu bohatera poznajemy z kolei przez pryzmat interakcji z tymi innymi osobami, do których można zaliczyć partnerkę, jej dziecko oraz współpracowników.

Co dalej z Harry’ym Hole?

Jeśli tylko widzowie docenią nową produkcję Netfliksa, to odpowiedzialna za niego platforma może przygotować na bazie materiału źródłowego zarówno bezpośrednie kontynuacje (w końcu Jo Nesbo napisał łącznie 13 książek o Harry’m Hole!), jak i prequele (w postaci np. odcinków specjalnych z akcją osadzoną w Australii lub Tajlandii). Fani z pewnością by taki rozwój wypadków docenili.

Nowy serial Netfliksa to przy tym nie pierwszy raz, gdy Harry Hole pojawia się na ekranie, bo w 2017 r. do kin trafił „Pierwszy śnieg” z Michaelem Fassbenderem w roli głównej (również jest dostępny na platformie). Co zaś ciekawe, ta wersja opowieści… też zaczyna się od środka, gdyż brytyjsko-amerykańsko-szwedzki film był z kolei ekranizacją 7. części cyklu pióra Jo Nesbo o tym samym tytule.

Nowy serial kryminalny od Netfliksa, czyli „Jo Nesbo’s Harry Hole” zadebiutuje na platformie Netflix w całości już 26 marca 2026 r. Na pierwszy sezon składa się łącznie 9 odcinków. W słynnego detektywa wciela się Tobias Santelmann, a na ekranie partnerują mu Joel Kinnaman (jako policjant Tom Waaler) oraz Pia Tjelta (portretująca partnerkę głównego bohatera, Rakel Fauke).

Piotr Grabiec 28.03.2026 14:08

