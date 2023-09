Za finał "Johna Wicka 4" możemy obwiniać Keanu Reevesa? Twórcy nie do końca spełnili jego prośbę

Zakończenie "Johna Wicka 4" mogło zaskoczyć fanów serii. Wydaje się, że tytułowy bohater umiera na schodach Sacre Coeur w Paryżu. Tego, jak twierdzi producent Basil Iwanyk, życzyłby sobie Keanu Reeves. Nie do końca spełniono jego prośbę, bo przecież nie zabija się kury znoszącej złote jaja. Czy powrót Baby Jagi jest nieunikniony? Na pewno spotkamy go w jednym z nadchodzących spin-offów.



Wiadomo już, że Keanu Reeves powróci do roli Johna Wicka w spin-offie serii "Ballerina". Zanim go jednak zobaczymy, odwiedzimy świat płatnych morderców w "The Continental", w którym aktor nie występuje. Akcja zmierzającego u nas na Amazon Prime Video serialu rozgrywa się w latach 70. w Nowym Jorku. Głównym bohaterem jest młody Winston Scott, zmierzający do przejęcia władzy w tytułowym hotelu.



Na Spider's Web przeczytacie, dlaczego "John Wick 4" zmiata widzów z planszy: