Nastrojowy zwiastun filmu „Joker: Folie à deux” już w sieci! To jednak nie będzie musical

„Joker 2”, który otrzymał podtytuł „Folie à deux”, to kontynuacja hitu Todda Phillipsa, na którą czekamy już od pięciu lat. Pierwszy obraz zrobił coś, czego nie dokonał żaden inny film o komiksowych korzeniach: to niskobudżetowy obraz (jedyne 55 mln dol budżetu!), który zarobił aż 1,07 mld dol, dostał kategorię wiekową R, zgarnął Złotego Lwa (Wenecja), dwa Złote Globy, trzy nagrody BAFTA oraz dwa Oscary i spolaryzował widownię. Imponujące, prawda?



Sequel będzie znacznie, znacznie odważniejszym projektem, który już teraz wywołuje mieszane odczucia, a wielu fanów „jedynki” już teraz nie kryje niezadowolenia. „Joker 2” będzie bowiem dramatem psychologicznym, ale osadzonym w konwencji musicalowej - przynajmniej częściowo. W czerwcu 2022 r. ujawniono, że do projektu dołączy Lady Gaga, która zagra Harley Quinn. Do Phoenixa i Zazie Beetz dołączyli również Brendan Gleeson, Catherine Keener i Jacob Lolland oraz Harry Lawtey. Produkcja, podobnie jak poprzedniczka, będzie należeć do tzw. DC Elseworlds i rozgrywać się poza głównym DC Universe (podobnie jak „The Batman” z Robertem Pattinsonem).